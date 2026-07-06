Vereador Neto Acioli prestigia lançamento da pré-candidatura de Nivaldo Albuquerque a deputado federal

O vereador do município de Atalaia, Neto Acioli (MDB), participou neste domingo (5), em Limoeiro de Anadia, do lançamento da pré-candidatura de Nivaldo Albuquerque a deputado federal. O evento reunião uma multidão e contou com a presença de lideranças políticas de Alagoas, entre eles, o pré-candidato ao Senado, Davi Davino Filho.

Aliado político de Nivaldo Albuquerque, o vereador destacou mais uma vez a importância de Atalaia contar com o trabalho do deputado federal Nivaldo em Brasília, em prol do desenvolvimento do município.

“Com o deputado Nivaldo Albuquerque em Brasília, não tenho dúvidas de que terei um acesso maior para buscar melhorias que vão beneficiar todo o povo de Atalaia”, destacou Neto Acioli.

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Segundo Neto Acioli, uma das principais bandeiras defendidas por Nivaldo Albuquerque é o fortalecimento de ações voltadas ao homem do campo, abrangendo pequenos, médios e grandes produtores rurais.

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“O deputado Nivaldo Albuquerque traz como uma de suas pautas a importância de realizar ações voltadas ao homem do campo, seja para o pequeno, o médio ou o grande produtor rural. São pautas que venho sempre lutando para o nosso município, que tem na Copervales a maior indústria e geradora de empregos. E sua matéria-prima vem da agricultura. Com o deputado em Brasília, passamos a contar com um braço forte para pleitear benefícios para o nosso município e para a nossa indústria”, afirmou o vereador.

Na oportunidade, o vereador esteve mais uma vez ao lado de Davi Davino Filho, reforçando seu apoio a candidatura Davi ao Senado Federal.