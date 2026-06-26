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Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado

Adesão amplia o arco de alianças em torno do projeto para as eleições de 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
26/06/2026 às 14h27
Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado
Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado.

A pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado Federal recebeu mais um reforço político com a declaração de apoio do ex-deputado estadual Tarcísio Freire. A adesão amplia o arco de alianças em torno do projeto para as eleições de 2026 e fortalece a articulação do pré-candidato junto a lideranças com trajetória na política alagoana.

Reconhecido por sua atuação política e por manter diálogo com diferentes segmentos da sociedade, Tarcísio Freire passa a integrar o grupo de apoiadores de Davi Davino Filho em um momento de intensificação das movimentações para a formação das chapas majoritárias. O apoio representa mais um passo na consolidação da pré-candidatura ao Senado.

Com a chegada de Tarcísio Freire, Davi Davino Filho amplia sua rede de apoios e segue fortalecendo sua presença no cenário político estadual. O movimento evidencia o avanço das articulações para 2026, período em que lideranças de diferentes regiões de Alagoas começam a definir seus posicionamentos para a disputa eleitoral.

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