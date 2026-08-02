CONTRATO DE COMPRA E VENDA: VALE A PENA? | Por Thyago Pereira

É muito comum encontrar pessoas que acreditam que um contrato particular de compra e venda é suficiente para comprovar a propriedade de um imóvel. Embora esse documento tenha relevância entre as partes envolvidas, ele não transfere a propriedade do imóvel nem substitui o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Na prática, quando um contrato particular é levado ao cartório, o que normalmente pode ser feito é apenas o reconhecimento de firma, ou seja, a confirmação da autenticidade da assinatura das partes. Esse procedimento não torna o comprador proprietário do imóvel e não registra a negociação na matrícula do bem. No Brasil, a propriedade imobiliária somente é adquirida com o registro do título na matrícula do imóvel, conforme estabelece a legislação civil.

Em Atalaia, é comum vermos imóveis que não possuem registros e que foram adquiridos por meio desse contrato. Enquanto isso não acontece, o comprador possui apenas direitos decorrentes do contrato, mas não a propriedade registrada.

Quando um imóvel não possui a documentação adequada ou sua situação registral apresenta problemas, existem mecanismos jurídicos capazes de promover a regularização. Um dos mais conhecidos é o usucapião, que pode ocorrer pela via judicial ou pela via extrajudicial, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, desde que sejam preenchidos os requisitos previstos em lei e que haja a documentação necessária. Outra alternativa bastante utilizada é a escritura pública de cessão de direitos possessórios, instrumento lavrado em cartório de notas para formalizar a transferência da posse entre as partes. É importante destacar que essa escritura também não transfere a propriedade do imóvel, mas oferece maior segurança jurídica em relação à simples negociação verbal ou ao contrato particular, servindo como importante prova da cessão da posse.

Continua após a publicidade

Todo imóvel regularmente registrado possui uma matrícula, considerada sua "certidão de nascimento". Nela ficam registrados o histórico do imóvel, seus proprietários, transmissões, averbações e demais atos relativos ao imóvel. Antes de comprar um imóvel, é fundamental verificar se ele realmente possui matrícula e quem figura como proprietário. Essa conferência pode ser feita por meio da Certidão de Inteiro Teor ou por busca por nome e CPF do possível proprietário, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. Esse documento apresenta todas as informações constantes na matrícula.

Continua após a publicidade

Também é fundamental solicitar uma Certidão de Ônus Reais, que informa se existem hipotecas, alienação fiduciária, penhoras, indisponibilidades ou outras restrições que possam comprometer a negociação. A regularização imobiliária protege tanto o comprador quanto o vendedor. Um imóvel devidamente registrado oferece maior segurança jurídica, facilita financiamentos, inventários, doações e futuras vendas, além de reduzir significativamente o risco de problemas no futuro. Antes de adquirir qualquer imóvel, vale a pena investir alguns minutos na análise da documentação. Consultar a matrícula, verificar a existência de ônus e buscar orientação especializada são medidas que podem evitar grandes prejuízos no futuro.

Afinal, quando se trata de patrimônio, a documentação correta é tão importante quanto o próprio imóvel. O processo de regularização é fundamental para a segurança jurídica e cabe tanto ao comprador quanto ao vendedor garantir a legalização do patrimônio da família.

Procure, informe-se, pesquise. É fundamental.