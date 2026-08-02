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Ceci oficializa candidatura a deputada estadual em convenção realizada em Maceió

Ex-prefeita de Atalaia entra na disputa com respaldo de sua gestão à frente do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
02/08/2026 às 17h32
Ceci oficializa candidatura a deputada estadual em convenção realizada em Maceió
Ceci oficializa candidatura a deputada estadual.

A Convenção da Federação União Progressista (PP/União Brasil) oficializou, neste domingo (2), a candidatura da ex-prefeita de Atalaia, Ceci, ao cargo de deputada estadual. O evento foi realizado em Maceió e reuniu lideranças políticas, filiados e apoiadores, além da presença do agora candidato ao Senado, Arthur Lira.

Ceci chega à sua primeira disputa eleitoral em nível estadual com o respaldo do trabalho desenvolvido à frente da Prefeitura de Atalaia. Em 2024, ela foi reconduzida ao cargo com 19.600 votos, em uma votação recorde na história do município. Para concorrer ao novo cargo, a ex-prefeita renunciou à função no último dia 2 de abril.

Durante o evento, a candidata destacou o compromisso de ampliar sua atuação para todo o estado. “Vamos juntos escrever um novo capítulo dessa história, levando para toda Alagoas o trabalho, a experiência e o compromisso de quem sempre cuidou das pessoas”, afirmou.

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Com a homologação de seu nome na convenção, Ceci inicia agora uma nova etapa de diálogo com a população alagoana. A proposta, segundo ela, é levar a experiência acumulada na gestão municipal para a construção de políticas públicas que possam impactar diretamente a vida da população, especialmente daqueles que mais precisam.

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