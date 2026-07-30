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Republicanos oficializa Davi Davino Filho ao Senado no próximo dia 5

O ato político será realizado na sede estadual da legenda, no bairro de Mangabeiras, em Maceió.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
30/07/2026 às 14h50
Republicanos oficializa Davi Davino Filho ao Senado no próximo dia 5
Republicanos oficializa Davi Davino Filho ao Senado no próximo dia 5.

O Partido Republicanos vai oficializar, no próximo dia 5 de agosto, a candidatura de Davi Davino Filho ao Senado Federal. O ato político será realizado na sede estadual da legenda, no bairro de Mangabeiras, em Maceió, e reunirá dirigentes, lideranças políticas, prefeitos, vereadores e apoiadores.

A confirmação do nome de Davi Davino Filho representa mais um passo na estratégia do Republicanos para a disputa das eleições de 2026. A expectativa é de que o evento consolide o projeto da legenda e marque o início de uma nova fase da campanha, ampliando o diálogo com lideranças de todas as regiões de Alagoas.

Nos bastidores, a oficialização é vista como um movimento importante para fortalecer a presença do Republicanos na corrida ao Senado. Com o nome definido, a sigla pretende intensificar as articulações políticas e ampliar sua atuação no estado, tendo Davi Davino Filho como um dos principais protagonistas do projeto eleitoral para 2026.

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