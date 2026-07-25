Ceci e Alvinho Lira reúnem apoiadores no maior evento de pré-campanha realizado em Atalaia

Na tarde deste sábado (25), a ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, o pré-candidato a deputado federal, Alvinho Lira, e o prefeito Nicollas reuniram um grande número de apoiadores no maior evento de pré-campanha realizado em Atalaia.

O encontro contou com a presença de vereadores, lideranças comunitárias e uma ampla participação popular, representando todas as regiões do município. A mobilização reforçou o apoio ao grupo político que está à frente da gestão municipal desde 2021.

Durante o evento, Ceci destacou a importância do momento e a força da população que acredita no trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

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“Cada gesto de carinho fortalece ainda mais a minha missão de cuidar das pessoas e trabalhar por toda Alagoas”, afirmou a ex-prefeita.

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Ao lado dos pré-candidatos, o prefeito Nicollas ressaltou que o encontro também serviu como espaço de diálogo e reafirmação de compromissos com a população.

“Ceci e Alvinho estão preparados e têm a disposição de fazer ainda mais pela nossa gente. Seguiremos juntos, sempre perto do povo atalaiense e buscando novas conquistas para o nosso município”, declarou o gestor.