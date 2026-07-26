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Aloísio Chulapa vai receber o Título de Cidadão Honorário de Maceió na próxima quinta-feira (30)

Homenagem reconhece trajetória do ex-jogador e sua contribuição social por meio do esporte.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
26/07/2026 às 09h41 Atualizada em 27/07/2026 às 06h50
Aloísio Chulapa vai receber o Título de Cidadão Honorário de Maceió na próxima quinta-feira (30)
Aloísio Chulapa vai receber o Título de Cidadão Honorário de Maceió na próxima quinta-feira (30).

Um dos grandes nomes da história do futebol alagoano, o atalaiense Aloísio Chulapa irá receber o título de Cidadão Honorário de Maceió. A cerimônia acontece na próxima quarta-feira (30), na sede do Poder Legislativo municipal, localizada na Rua Sá e Albuquerque, no bairro do Jaraguá.

A homenagem foi proposta em 2023 pelo vereador Chico Filho, atual presidente da Câmara de Maceió. Segundo o parlamentar, o reconhecimento é uma forma de valorizar a trajetória do ex-atacante dentro e fora dos gramados.

“Por toda essa trajetória de amor e dedicação promovendo inclusão social através do esporte em Atalaia e Maceió, é mais que justa a concessão do Título de Cidadão Honorário”, destacou Chico Filho na justificativa da honraria.

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Nas redes sociais, Aloísio Chulapa celebrou a homenagem e demonstrou emoção ao falar do momento.

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“Que orgulho. Quero toda minha família e amigos verdadeiros nesse momento tão especial da minha vida. Esse momento eu tava esperando na minha vida, pra pode falar tudo na minha vida, do começo ao fim. Deus sabe disso. Deus é Deus. Chegou o momento esperado”, afirmou.

Reconhecido por sua vitoriosa carreira no futebol, por seu carisma e pelo trabalho social desenvolvido ao longo dos anos, Aloísio Chulapa reforça, com a homenagem, sua ligação com a capital alagoana, onde iniciou sua carreira profissional pelo CRB, clube que voltou da defender de 2011 a 2012.

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