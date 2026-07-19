20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

De Portugal à Espanha, Professor Lesso realiza o Pedal Caminho de Santiago de Compostela

O atalaiense encara um dos maiores desafios de sua vida ao percorrer de bicicleta o tradicional trajeto até um dos destinos mais simbólicos da fé e do turismo mundial.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
19/07/2026 às 21h22 Atualizada em 19/07/2026 às 21h51
De Portugal à Espanha, Professor Lesso realiza o Pedal Caminho de Santiago de Compostela
De Portugal à Espanha, Professor Lesso realiza o Pedal Caminho de Santiago de Compostela.

O atalaiense Lesso Benedito dos Santos, o Professor Lesso, acompanhado por seu genro André, iniciou nesta quinta-feira (16), em Portugal, um dos maiores desafios de sua vida: o Pedal Caminho de Santiago de Compostela. A jornada une esporte, fé e superação ao longo de uma das rotas de peregrinação mais tradicionais do mundo.

O Pedal teve início em Lisboa, capital de Portugal, e segue até Santiago de Compostela, na Espanha, com previsão de duração de 10 dias. Durante o percurso, Professor Lesso enfrentará longas distâncias, terrenos variados e condições desafiadoras, passando por cidades históricas e paisagens marcantes.

Logo no primeiro dia, o atalaiense percorreu 96 quilômetros entre Lisboa e Santarém, também em Portugal, demonstrando resistência e determinação. Já nesta sexta-feira (17), o trajeto seguiu até a cidade portuguesa de Tomar, com mais 64 quilômetros pedalados por estradas cercadas de história e belezas naturais.

Continua após a publicidade

 

Ao todo, já são 160 quilômetros percorridos desde a largada na capital portuguesa.

Continua após a publicidade

 

Integrante da equipe Bike Sport Atalaia, Professor Lesso, que tem 62 anos de idade, destacou que a jornada vai além do aspecto esportivo. “Mais do que quilômetros percorridos, esta será uma experiência de fé, determinação e conexão com a história. Que venham os próximos dias de estrada”, afirmou.

Desejamos sucesso ao nosso amigo Professor Lesso e que ele alcance seu objetivo de chegar bem à Santiago de Compostela.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Francisco Batinga palestra no maior evento do Brasil voltado à gestão pública.
Destaque Há 1 mês

Representando a AMA, Francisco Batinga palestra no maior evento do Brasil voltado à gestão pública

Participação no fórum coloca Alagoas em destaque no cenário nacional de inovação e cooperação institucional.

 Estudante do IFAL Campus Satuba, atalaiense Júlio César representou Alagoas em missão espacial simulada em Brasília/DF.
Destaque Há 1 mês

Estudante do IFAL Campus Satuba, atalaiense Júlio César representou Alagoas em missão espacial simulada em Brasília/DF

Júlio Cesar e Suelen, também do Campus Satuba, participaram de 72 horas de imersão científica representando Alagoas.

 Francisco Batinga é confirmado como palestrante em fórum nacional sobre gestão pública em Brasília,
Destaque Há 3 meses

Francisco Batinga é confirmado como palestrante em fórum nacional sobre gestão pública em Brasília

Evento reúne especialistas de todo o país para discutir transferências de recursos e compras públicas entre os dias 9 e 11 de junho de 2026.

 Aluna Júlia Gabriella é uma das classificadas no Daqui pro Mundo e vai participar de intercâmbio na Inglaterra.
Daqui pro Mundo! Há 4 meses

Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra

Estudante de 16 anos ficou entre os 150 classificados do programa do Governo de Alagoas.

Alisson Vitor faz parte da Efeitos Indoor, empresa líder em pirotecnia no Nordeste.
Destaque Há 5 meses

Espetáculo pirotécnico nos shows do Léo Santana é comandado pelo atalaiense Alisson Vitor

Faz parte da Efeitos Indoor, empresa líder em pirotecnia no Nordeste.

Atalaia, AL
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.32 km/h Vento
94% Umidade
100% (0.53mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
17h19 Pôr do sol
Terça
27° 19°
Quarta
26° 19°
Quinta
28° 19°
Sexta
27° 19°
Sábado
27° 19°
Publicidade
Francisco Batinga
Inglês Selfie
João Severo
Professor Lesso
Últimas notícias
Superação Há 4 horas

De Portugal à Espanha, Professor Lesso realiza o Pedal Caminho de Santiago de Compostela
Romaria Há 9 horas

Devotos se preparam para tradicional romaria em honra a Padre Cícero em Atalaia
Sub-20 Há 1 dia

Independente Atalaia estreia com empate fora de casa no Alagoano Sub-20 A1
Artesanato Há 1 dia

Prefeitura de Atalaia entrega certificados de conclusão da oficina de produtos artesanais com a palha e fibra da bananeira
Buscando Sua Origem Há 2 dias

Moradora de Arapiraca faz apelo para encontrar pais biológicos 40 anos após ser 'doada'; Família biológica pode ser da região entre Atalaia e Maribondo

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7069 (19/07/26)
13
20
33
56
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3739 (19/07/26)
01
04
05
06
09
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2951 (17/07/26)
07
08
10
12
13
14
16
17
33
34
37
39
44
46
48
56
61
62
80
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2984 (17/07/26)
02
06
11
12
27
37
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias