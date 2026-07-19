De Portugal à Espanha, Professor Lesso realiza o Pedal Caminho de Santiago de Compostela.

O atalaiense Lesso Benedito dos Santos, o Professor Lesso, acompanhado por seu genro André, iniciou nesta quinta-feira (16), em Portugal, um dos maiores desafios de sua vida: o Pedal Caminho de Santiago de Compostela. A jornada une esporte, fé e superação ao longo de uma das rotas de peregrinação mais tradicionais do mundo.

O Pedal teve início em Lisboa, capital de Portugal, e segue até Santiago de Compostela, na Espanha, com previsão de duração de 10 dias. Durante o percurso, Professor Lesso enfrentará longas distâncias, terrenos variados e condições desafiadoras, passando por cidades históricas e paisagens marcantes.

Logo no primeiro dia, o atalaiense percorreu 96 quilômetros entre Lisboa e Santarém, também em Portugal, demonstrando resistência e determinação. Já nesta sexta-feira (17), o trajeto seguiu até a cidade portuguesa de Tomar, com mais 64 quilômetros pedalados por estradas cercadas de história e belezas naturais.

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Ao todo, já são 160 quilômetros percorridos desde a largada na capital portuguesa.

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Integrante da equipe Bike Sport Atalaia, Professor Lesso, que tem 62 anos de idade, destacou que a jornada vai além do aspecto esportivo. “Mais do que quilômetros percorridos, esta será uma experiência de fé, determinação e conexão com a história. Que venham os próximos dias de estrada”, afirmou.

Desejamos sucesso ao nosso amigo Professor Lesso e que ele alcance seu objetivo de chegar bem à Santiago de Compostela.