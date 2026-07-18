Independente Atalaia estreia com empate fora de casa no Alagoano Sub-20 A1

O Independente Atalaia (IAFC) empatou com o Jaciobá por 0 a 0, na tarde deste sábado (18), na sua estreia no Campeonato Alagoano Sub-20 A1. O jogo foi realizado no Estádio Elisio Maia, em Pão de Açucar.

Tendo sua partida válida pela segunda rodada adiada pela Federação Alagoana de Futebol para o dia 5 de agosto, o próximo compromisso da equipe atalaiense na competição será no dia 2 de agosto, novamente fora de casa, diante do Aliança, no Estádio Enokão.

Considerada uma das principais competições de base do estado, o Alagoano Sub-20 A1 tem papel fundamental no desenvolvimento de jovens atletas e no fortalecimento das categorias de base dos clubes alagoanos.

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Além da disputa pelo título, o torneio também oferece vagas em importantes competições nacionais e regionais, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, a Copa do Nordeste Sub-20 e a Copa Alagoas Sub-20 2026.

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Na primeira fase da competição, cada equipe disputará sete partidas contra adversários diferentes. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, que serão realizadas em jogos de ida e volta. As equipes com melhor campanha na fase inicial terão a vantagem de decidir em casa.

Confira os próximos jogos do Independente Atalaia:

• 3ª rodada: Desportivo Aliança x Independente Atalaia – 02/08 (domingo) – Girau do Ponciano

• 2ª rodada: Independente Atalaia x Zumbi – 05/08 – O Luizão

• 4ª rodada: Independente Atalaia x ASA – 08/08 (sábado) – O Luizão

• 5ª rodada: Guarani x Independente Atalaia – 16/08 (domingo) – Paripueira

• 6ª rodada: Independente Atalaia x CRB – 22/08 (sábado) – O Luizão

• 7ª rodada: CSA x Independente Atalaia – 29/08 (sábado) – Maceió