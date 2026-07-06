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Juventus Sapucaia, Juventus Olhos D’água, Escurinho e Missionário avançam à semifinal da Super Copa Santo Antônio

Os dois jogos da semifinal acontecem neste próximo domingo, dia 12 de julho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
06/07/2026 às 19h54
Juventus Sapucaia, Juventus Olhos D’água, Escurinho e Missionário avançam à semifinal da Super Copa Santo Antônio
Juventus Sapucaia avançou à semifinal da competição.

A Super Copa Santo Antônio chegou às fases decisivas. Neste domingo, 5 de julho, quatro grandes jogos marcaram as quartas de final de uma das maiores competições de futebol amador de Atalaia. As partidas são disputadas no Distrito Santo Antônio.

No primeiro jogo, o Juventus Sapucaia avançou para a semifinal com uma goleada. Com gols de Felipe Henrique (2x), Antônio César, Eulálio e Cícero Joaquim, a equipe venceu o Nada Consta por 5 a 1. O gol de honra do Nada Consta foi marcado por José Jonas.

No segundo confronto do dia, o Juventus Olhos D’água derrotou o Náutico Santo Antônio por 3 a 1 e também avançou de fase. Os gols do Juventus Olhos D'água foram marcados por João Paulo, Jeanderson Tertuliano e Wanderley. Já o gol do Náutico Santo Antônio foi anotado por Bruno Juvino.

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O Escurinho também garantiu classificação para a semifinal ao derrotar o pentacampeão atalaiense Vira Copos por 3 a 0. José Wellington (2x) e José Wanderson fizeram os gols que asseguraram a vaga da equipe.

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O último jogo do dia foi também o mais equilibrado. Missionário Santo Antônio e Jaqueirense empataram em 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, a equipe do Missionário levou a melhor, com destaque para o goleiro Kleberson Luiz, que defendeu três cobranças e garantiu a classificação da equipe da casa para a semifinal.

Na semifinal, Sapucaia e Juventus Olhos D’água duelam por uma vaga na grande final, enquanto Escurinho e Missionário Santo Antônio disputam a outra vaga.

Os dois jogos acontecem no próximo domingo, dia 12 de julho.

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