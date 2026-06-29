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Francisco Batinga incentiva a prática esportiva dos jovens de Porangaba com a entrega de mesa e bola de futmesa

Torneio de futmesa será realizada no próximo dia 25 de julho, entre os jovens da comunidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
29/06/2026 às 12h18
Francisco Batinga incentiva a prática esportiva dos jovens de Porangaba com a entrega de mesa e bola de futmesa
Francisco Batinga incentiva a prática esportiva dos jovens de Porangaba com a entrega de mesa e bola de futmesa.

Neste sábado (27), o atalaiense Francisco Batinga esteve no Povoado Porangaba, em Atalaia, onde cumpriu um compromisso assumido com a juventude da comunidade: a entrega de uma mesa e uma bola para a prática do futmesa, modalidade esportiva que vem ganhando cada vez mais praticantes no município.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o esporte e promover momentos de lazer e integração entre os jovens da localidade. “Acreditamos que incentivar o esporte é investir na nossa juventude e fortalecer a comunidade”, destacou Batinga durante a visita.

Como forma de celebrar o incentivo à prática esportiva, os jovens de Porangaba, com o apoio de Francisco Batinga e do Instituto Zequinha Batinga (IZB), já se mobilizam para a realização de um evento inédito na comunidade. No próximo dia 25 de julho, será promovido o primeiro torneio da modalidade, intitulado FUTMESA PORANGABA.

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A expectativa é que o evento reúna participantes da própria comunidade, fortalecendo ainda mais o esporte como ferramenta de inclusão social e valorização da juventude.

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