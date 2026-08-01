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Independente Atalaia empata fora de casa e soma ponto importante no Alagoano Sub-20 A1

Equipe atalaiense empatou com o Desportivo Aliança em 1 a 1.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
01/08/2026 às 23h45
Independente Atalaia empata fora de casa e soma ponto importante no Alagoano Sub-20 A1
Indepenente Atalaia Sub-20.

Mais uma vez o Independente Atalaia mostrou força longe de seus domínios e conquistou um ponto importante no Campeonato Alagoano Sub-20 A1. Neste sábado (1º), a equipe atalaiense empatou em 1 a 1 com o Desportivo Aliança, em duelo válido pela terceira rodada da competição, disputado na cidade de Girau do Ponciano.

O gol do IAFC foi marcado pelo atacante Tiago, que garantiu a igualdade no placar e manteve o time na briga por uma vaga na próxima fase. Com o resultado, o Independente soma agora dois pontos conquistados fora de casa. 

Agora, o foco da equipe se volta para o próximo compromisso. O IAFC entra em campo na próxima quarta-feira (5), quando enfrenta o Zumbi, em jogo atrasado da segunda rodada. A partida será realizada no Estádio O Luizão, em Atalaia, onde o time buscará sua primeira vitória na competição.

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Na primeira fase do Campeonato Alagoano Sub-20, cada equipe disputa sete partidas contra adversários diferentes. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta. As equipes com melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa.

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Próximos jogos do Independente Atalaia (Pode haver alteração por parte da FAF):

•    2ª rodada: Independente Atalaia x Zumbi – 05/08 – Estádio O Luizão
•    4ª rodada: Independente Atalaia x ASA – 08/08 – Estádio O Luizão
•    5ª rodada: Guarani x Independente Atalaia – 16/08 – Paripueira
•    6ª rodada: Independente Atalaia x CRB – 22/08 – Estádio O Luizão
•    7ª rodada: CSA x Independente Atalaia – 29/08 – Maceió

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