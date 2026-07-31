Mutirão ginecológico atende mais de 270 mulheres e realiza quase 500 exames em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Instituto Riviera Atalaia, concluiu o Mutirão Cuida Atalaia, iniciativa voltada à ampliação do acesso aos serviços de saúde da mulher. A ação foi realizada entre os dias 28 e 30 de julho, no Hospital Municipal João Lyra Filho.

Ao longo dos três dias de mobilização, mais de 270 mulheres foram atendidas e mais de 490 exames foram realizados. A iniciativa foi uma das principais ações recentes voltadas ao cuidado com a saúde das mulheres.

O mutirão foi direcionado às pacientes que já possuíam consultas ginecológicas previamente agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Além das consultas, as mulheres tiveram acesso à realização de exames e ao retorno médico, permitindo que o atendimento ocorresse de forma integrada e reduzindo o tempo de espera por diagnóstico e acompanhamento.

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Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte da estratégia de enfrentamento da demanda reprimida por consultas ginecológicas, ao mesmo tempo em que amplia o acesso aos serviços especializados e fortalece as ações de prevenção e diagnóstico precoce.

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O prefeito Nicollas destacou a importância dessa iniciativa para ampliar o atendimento e cuidar da saúde das mulheres de Atalaia. “Vamos continuar trabalhando para levar uma saúde cada vez mais acessível para todos”, comentou.