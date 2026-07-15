Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, no Povoado Olhos D’água.

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou mais uma importante ação de cuidado e conscientização sobre saúde bucal na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, no povoado Olhos D’Água.

Os alunos participaram de atividades de educação nutricional, práticas corporais, roda de conversa sobre higiene bucal e aplicação de flúor, promovendo mais saúde, prevenção e qualidade de vida desde a infância.

A ação integra as iniciativas permanentes do PSE em Atalaia, que busca unir saúde e educação, formando hábitos saudáveis desde cedo e garantindo mais qualidade de vida para a população.

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