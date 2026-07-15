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Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, no Povoado Olhos D’água

Ação é realizada por meio do Programa Saúde na Escola (PSE).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
15/07/2026 às 15h49
Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, no Povoado Olhos D’água
Prefeitura de Atalaia promove Ação de Saúde Bucal na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, no Povoado Olhos D’água.

A Prefeitura de Atalaia, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou mais uma importante ação de cuidado e conscientização sobre saúde bucal na Escola Municipal Padre Medeiros Neto, no povoado Olhos D’Água.

Os alunos participaram de atividades de educação nutricional, práticas corporais, roda de conversa sobre higiene bucal e aplicação de flúor, promovendo mais saúde, prevenção e qualidade de vida desde a infância. 

A ação integra as iniciativas permanentes do PSE em Atalaia, que busca unir saúde e educação, formando hábitos saudáveis desde cedo e garantindo mais qualidade de vida para a população.

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