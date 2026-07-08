Prefeita de Atalaia realiza ação de vacinação contra a Influenza na Coopervales.

Na manhã desta quarta-feira (8), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma ação de vacinação contra a Influenza na Coopervales.

A iniciativa garantiu a imunização de mais de 300 trabalhadores, facilitando o acesso à vacina e reforçando a importância da prevenção.

“Seguimos levando a vacinação para mais perto das pessoas, ampliando o acesso e fortalecendo o nosso compromisso com a saúde da população. Afinal, vacinar é um gesto de cuidado que protege você, quem está ao seu lado e toda a comunidade”, destacou o Governo Municipal em nota nas redes sociais.

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