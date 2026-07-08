Hospital da Funbrasil avança no Benedito Bentes e reforça legado de Davi Davino Filho na saúde.

As obras do Hospital da Funbrasil seguem avançando no bairro Benedito Bentes, em Maceió. A nova unidade foi projetada para ampliar a oferta de serviços especializados e fortalecer o atendimento à população, consolidando um importante investimento na área da saúde. Com seis pavimentos, o hospital deverá realizar entre 10 mil e 15 mil atendimentos por mês quando estiver em pleno funcionamento.

Além de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, o empreendimento também deve impulsionar a economia local, com a geração de centenas de empregos diretos e indiretos durante a fase de operação. A expectativa é que o hospital se torne uma referência em assistência especializada, contribuindo para reduzir a demanda por atendimentos na rede pública.

Pré-candidato ao Senado, Davi Davino Filho destacou que o projeto representa a continuidade de um trabalho iniciado durante sua gestão à frente da instituição.

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"Quando fui superintendente da Funbrasil, assumi o compromisso de ampliar o acesso da população a uma saúde mais digna e de qualidade. O Hospital da Funbrasil nasce desse propósito e vai beneficiar milhares de alagoanos que dependem do SUS. É uma obra pensada para cuidar das pessoas e transformar vidas", afirmou.

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Para Davi, investir em saúde é investir na qualidade de vida da população. Ele defende que a experiência adquirida na gestão da Funbrasil demonstra que é possível ampliar serviços, reduzir desigualdades no acesso ao atendimento e entregar resultados concretos para quem mais precisa.