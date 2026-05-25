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Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia

Nascimentos aconteceram no Centro de Parto Normal (CPN), reforçando os avanços e a modernização da saúde materno-infantil no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/05/2026 às 16h51 Atualizada em 25/05/2026 às 16h57
Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia
Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia.

O Hospital João Lyra Filho viveu um fim de semana marcado por emoção e novos começos em Atalaia. Durante o fim de semana, quatro bebês nasceram no Centro de Parto Normal (CPN) da unidade hospitalar, enchendo de alegria famílias atalaienses e reforçando os avanços da saúde materno-infantil no município.

Os recém-nascidos foram: Gabriel Lourenço, Helena Ruama, Deverly Maria e Ana Lis, todos acompanhados pela equipe da maternidade municipal, que segue realizando um trabalho de acolhimento, cuidado e assistência humanizada às mães e aos bebês.

O Centro de Parto Normal faz parte do processo de fortalecimento e modernização da saúde em Atalaia, garantindo mais estrutura, acolhimento e qualidade no atendimento às gestantes do município.

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Além do atendimento especializado e humanizado, as mães também recebem acompanhamento e todo o cuidado necessário nesse momento tão especial, fortalecendo o acolhimento oferecido pela rede municipal de saúde.

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O prefeito Nicollas destacou a importância dos investimentos realizados na saúde pública e no cuidado com as famílias atalaienses. “Cada nascimento representa esperança e renovação. Ficamos felizes em ver nosso hospital acolhendo essas mães com estrutura, cuidado e atendimento humanizado. Isso mostra o compromisso que temos em seguir fortalecendo a saúde de Atalaia”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, também ressaltou o trabalho desenvolvido pela equipe da maternidade municipal. “É emocionante acompanhar momentos tão especiais como esses. Nossa equipe trabalha diariamente para garantir acolhimento, segurança e assistência de qualidade para cada mãe e cada bebê”, destacou.

Durante o mês das mães, a Prefeitura de Atalaia segue reforçando ações voltadas ao cuidado, acolhimento e fortalecimento da saúde materno-infantil no município.

Foto: Divulgação Assessoria.

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