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Mikael Santos é a primeira atração confirmada do Festival do Pitu

Escolha do artista contou com participação popular através das redes sociais.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/05/2026 às 16h03 Atualizada em 25/05/2026 às 16h14
Mikael Santos é a primeira atração confirmada do Festival do Pitu
Escolha do artista contou com participação popular através das redes sociais.

A Prefeitura de Atalaia confirmou, neste domingo (24), o cantor Mikael Santos como a primeira atração oficial do Festival do Pitu 2026, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Nicollas durante o Pré-Junino do Interior 2026, promovido no ginásio da Escola Antônio Amâncio, reunindo grande público e celebrando a cultura nordestina.

Segundo o prefeito, a escolha da atração aconteceu a partir da participação popular nas redes sociais, onde moradores marcaram artistas, enviaram sugestões e participaram ativamente da construção da programação do festival.

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“Eu acompanhei muita gente mandando mensagem, marcando artistas e participando. Estamos organizando tudo com muito carinho e vem muita coisa boa por aí”, destacou Nicollas.

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Conhecido pelo repertório animado e pelos sucessos que vêm conquistando o público em todo o Nordeste, Mikael Santos promete levar muita energia e animação para o Festival do Pitu, que será realizado em Atalaia com uma programação voltada à cultura, gastronomia, tradição e entretenimento.

A gestão municipal reforçou que novas atrações serão divulgadas em breve e destacou que o festival faz parte das ações de valorização da cultura, fortalecimento do turismo e movimentação da economia local.

O Festival do Pitu 2026 promete consolidar Atalaia como um dos principais destinos juninos de Alagoas, reunindo música, tradição e valorização das raízes culturais do município.

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