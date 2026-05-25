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Carinho popular marca presença de Ceci em evento na Barra de São Miguel

Ceci conversou com moradores, ouviu histórias e recebeu manifestações espontâneas de apoio por onde passou.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/05/2026 às 15h43
Carinho popular marca presença de Ceci em evento na Barra de São Miguel
Carinho popular marca presença de Ceci em evento na Barra de São Miguel.

A pré-candidata a deputada estadual Ceci participou, neste domingo (24), da 2ª edição do projeto “Amor em Forma de Evento”, realizado na Barra de São Miguel e promovido pelo vereador do município Tiogo João.

O encontro reuniu famílias, lideranças e moradores da região em um momento marcado por acolhimento, proximidade e demonstrações de carinho da população.

Ao lado do prefeito da Barra de São Miguel, Henrique Alves, do prefeito de Atalaia, Nicollas, e de lideranças locais, Ceci conversou com moradores, ouviu histórias e recebeu manifestações espontâneas de apoio por onde passou.

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A receptividade do público marcou toda a agenda, reforçando a conexão construída através da presença próxima e do contato direto com as pessoas.

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“É sempre especial viver momentos assim, perto das pessoas, recebendo esse carinho tão verdadeiro e fortalecendo ainda mais a nossa caminhada”, destacou Ceci.

O evento também reforçou a presença da ex-prefeita em diferentes regiões de Alagoas, ampliando o diálogo com a população e fortalecendo sua caminhada política pelo estado.

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