Enquanto levantam dúvidas nos bastidores, Ceci fortalece seu nome nas ruas e perto das pessoas.

Em meio às especulações sobre o cenário político de 2026, a ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, tem seguido um caminho diferente dos bastidores: presença constante nas ruas, agendas populares e fortalecimento de articulações em diversas regiões de Alagoas.

Nas últimas semanas, Ceci intensificou sua circulação por bairros da capital e municípios do interior, participando de visitas, encontros, conversas com lideranças políticas e atividades ao lado da população. A movimentação tem chamado atenção pela frequência das agendas e pela capacidade de diálogo com diferentes públicos.

De Maceió ao interior do estado, a ex-prefeita vem ampliando conexões políticas e populares, fortalecendo sua presença em comunidades e consolidando seu nome para além da base construída em Atalaia.

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Na capital, Ceci passou por bairros como Benedito Bentes, Jacintinho, Clima Bom, Ponta Grossa e Eustáquio Gomes, onde participou de encontros com moradores, lideranças e jovens da comunidade. Em uma das agendas, acompanhou atividades esportivas e jogos de queimado ao lado da juventude local, reforçando sua aproximação com os moradores.

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Outro momento que repercutiu nas redes sociais foi a participação da ex-prefeita em um passeio promovido pelo grupo Damas do Toque, formado por mulheres motociclistas que transformam o motociclismo em espaço de união, representatividade e fortalecimento feminino. O percurso reuniu dezenas de participantes entre Maceió e Atalaia.

Aliados avaliam que a estratégia adotada por Ceci reforça um perfil político baseado na proximidade, na escuta e no contato direto com as pessoas. Enquanto parte dos bastidores concentra atenção em cenários e especulações eleitorais, a ex-prefeita segue apostando na presença ativa junto à população.

Com agendas cada vez mais frequentes, forte engajamento digital e presença constante em comunidades, Ceci vem ampliando sua circulação política e fortalecendo seu nome em diferentes regiões de Alagoas.