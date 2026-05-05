19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Cuidar de quem cuida: mães atípicas vivem tarde especial em Atalaia

Ação reuniu mães de crianças com TEA em uma tarde especial de acolhimento, beleza e valorização.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
05/05/2026 às 16h33
Cuidar de quem cuida: mães atípicas vivem tarde especial em Atalaia
Cuidar de quem cuida: mães atípicas vivem tarde especial em Atalaia.

Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma ação especial voltada ao grupo Mãe TEA, formado por mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa integra a programação da Semana do Dia das Mães e proporcionou uma tarde de cuidado, acolhimento e fortalecimento da autoestima.

Em um ambiente leve e cheio de emoção, as participantes viveram um verdadeiro dia de beleza, com serviços de cabelo, maquiagem e momentos de escuta e troca. A ação foi pensada para valorizar mulheres que exercem, diariamente, um papel fundamental na vida dos seus filhos, marcado por dedicação, amor e superação.

O prefeito Nicollas destacou a importância de olhar com sensibilidade para essas mães. “Esse é um momento de reconhecer e cuidar de quem cuida todos os dias. São mulheres fortes, que enfrentam desafios com coragem e merecem esse olhar de atenção, carinho e valorização. Nosso compromisso é estar presente e apoiar essas mães em todas as frentes”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou o propósito da ação dentro da programação da semana. “Pensamos essa atividade com muito carinho, para proporcionar um tempo dedicado a elas, que muitas vezes colocam as necessidades dos filhos acima de tudo. É um momento de cuidado, mas também de fortalecimento emocional e valorização dessas mulheres tão especiais”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas ao cuidado integral das famílias, especialmente daquelas que necessitam de uma rede de apoio mais sensível e acolhedora.

Sobre o grupo Mãe TEA

Criado em 2023, em Atalaia/AL, o grupo Mãe TEA é um espaço de acolhimento voltado a mães atípicas. Os encontros acontecem quinzenalmente no CRAS, às terças-feiras, das 13h às 15h, com rodas de conversa, palestras e ações de fortalecimento e inclusão. Atualmente, o grupo reúne mais de 30 mulheres.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foto: Assessoria
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Mobilização do Maio Laranja levou conscientização, informação e reforçou a importância da proteção de crianças e adolescentes do município.

 Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestãoCeci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão.
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão

A entrega integra o conjunto de investimentos em infraestrutura iniciados ainda durante a gestão de Ceci.

 Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias.
Inauguração Há 3 dias

Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias

Obra contempla mais de 30 mil m² de asfalto e leva melhorias de mobilidade e qualidade de vida à comunidade rural de Atalaia.

 Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome de fundador de Atalaia de escola municipal.
Vereador Há 3 dias

Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome do fundador de Atalaia de escola municipal

Parlamentar defende preservação da história local durante audiência pública realizada no Fórum da cidade.

 Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário.
Agricultura Familiar Há 3 dias

Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário

Ação fortalece a agricultura familiar e garante apoio aos produtores rurais durante o período de plantio.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
Professor Lesso
João Severo
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Rudinho
Lays Melo
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias