Cuidar de quem cuida: mães atípicas vivem tarde especial em Atalaia.

Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma ação especial voltada ao grupo Mãe TEA, formado por mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa integra a programação da Semana do Dia das Mães e proporcionou uma tarde de cuidado, acolhimento e fortalecimento da autoestima.

Em um ambiente leve e cheio de emoção, as participantes viveram um verdadeiro dia de beleza, com serviços de cabelo, maquiagem e momentos de escuta e troca. A ação foi pensada para valorizar mulheres que exercem, diariamente, um papel fundamental na vida dos seus filhos, marcado por dedicação, amor e superação.

O prefeito Nicollas destacou a importância de olhar com sensibilidade para essas mães. “Esse é um momento de reconhecer e cuidar de quem cuida todos os dias. São mulheres fortes, que enfrentam desafios com coragem e merecem esse olhar de atenção, carinho e valorização. Nosso compromisso é estar presente e apoiar essas mães em todas as frentes”, afirmou.

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A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou o propósito da ação dentro da programação da semana. “Pensamos essa atividade com muito carinho, para proporcionar um tempo dedicado a elas, que muitas vezes colocam as necessidades dos filhos acima de tudo. É um momento de cuidado, mas também de fortalecimento emocional e valorização dessas mulheres tão especiais”, destacou.

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A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas ao cuidado integral das famílias, especialmente daquelas que necessitam de uma rede de apoio mais sensível e acolhedora.

Sobre o grupo Mãe TEA

Criado em 2023, em Atalaia/AL, o grupo Mãe TEA é um espaço de acolhimento voltado a mães atípicas. Os encontros acontecem quinzenalmente no CRAS, às terças-feiras, das 13h às 15h, com rodas de conversa, palestras e ações de fortalecimento e inclusão. Atualmente, o grupo reúne mais de 30 mulheres.