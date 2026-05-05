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Prefeitura de Atalaia realiza Show de Prêmios em homenagem ao Dia das Mães neste sábado (9)

Evento acontece na Praça Zé do Pedrinho, a partir das 15h, com sorteio de prêmios e momentos de celebração para as mães do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
05/05/2026 às 15h49 Atualizada em 12/05/2026 às 16h08
Prefeitura de Atalaia realiza Show de Prêmios em homenagem ao Dia das Mães neste sábado (9)
Prefeitura de Atalaia realiza Show de Prêmios em homenagem ao Dia das Mães neste sábado (9).

A Prefeitura de Atalaia promove, neste sábado (9), a partir das 15h, na Praça Zé do Pedrinho, o tradicional Show de Prêmios em homenagem ao Dia das Mães, reunindo a população em um momento especial de celebração, reconhecimento e valorização das mães do município.

A ação faz parte da programação do mês das mães e contará com a distribuição de diversos prêmios, além de momentos de convivência e integração para as famílias atalaenses.

Para participar, os cupons estão sendo entregues diretamente nas residências pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É fundamental que as participantes preencham corretamente todas as informações e, no dia do evento, levem um documento com foto para conferência.

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A Prefeitura também garantirá transporte para as localidades, facilitando o acesso das mães que residem nos povoados e assegurando a participação de todas no evento.

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O prefeito Nicollas reforçou o convite à população e destacou o cuidado na organização da ação. “Dia 9 de maio, às 15 horas, vamos realizar o nosso sorteio especial do Dia das Mães. Preparamos um grande evento, com muito carinho, para celebrar as mães de Atalaia. A Secretaria de Assistência já está fazendo a entrega dos cupons, e é importante que todos preencham direitinho para participar. Também garantimos transporte para quem mora nos povoados, para que todo mundo possa estar presente. E não esqueçam de levar o documento no dia, para que tudo aconteça de forma organizada”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado, o acolhimento e a valorização das famílias, promovendo momentos que fortalecem os vínculos e celebram quem cuida todos os dias.

 

 
 
 
 
 
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