Prefeitura de Atalaia realiza Show de Prêmios em homenagem ao Dia das Mães neste sábado (9).

A Prefeitura de Atalaia promove, neste sábado (9), a partir das 15h, na Praça Zé do Pedrinho, o tradicional Show de Prêmios em homenagem ao Dia das Mães, reunindo a população em um momento especial de celebração, reconhecimento e valorização das mães do município.

A ação faz parte da programação do mês das mães e contará com a distribuição de diversos prêmios, além de momentos de convivência e integração para as famílias atalaenses.

Para participar, os cupons estão sendo entregues diretamente nas residências pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É fundamental que as participantes preencham corretamente todas as informações e, no dia do evento, levem um documento com foto para conferência.

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A Prefeitura também garantirá transporte para as localidades, facilitando o acesso das mães que residem nos povoados e assegurando a participação de todas no evento.

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O prefeito Nicollas reforçou o convite à população e destacou o cuidado na organização da ação. “Dia 9 de maio, às 15 horas, vamos realizar o nosso sorteio especial do Dia das Mães. Preparamos um grande evento, com muito carinho, para celebrar as mães de Atalaia. A Secretaria de Assistência já está fazendo a entrega dos cupons, e é importante que todos preencham direitinho para participar. Também garantimos transporte para quem mora nos povoados, para que todo mundo possa estar presente. E não esqueçam de levar o documento no dia, para que tudo aconteça de forma organizada”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado, o acolhimento e a valorização das famílias, promovendo momentos que fortalecem os vínculos e celebram quem cuida todos os dias.