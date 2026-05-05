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Fotógrafo atalaiense Dony Paixão se destaca na cobertura do Viva Garanhuns

Profissional vem ganhando reconhecimento dentro e fora de Alagoas com registros de grandes eventos culturais do Nordeste.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Dony Paixão
05/05/2026 às 20h37 Atualizada em 08/05/2026 às 12h15
Fotógrafo atalaiense Dony Paixão se destaca na cobertura do Viva Garanhuns
Fotógrafo atalaiense Dony Paixão se destaca na cobertura do Viva Garanhuns.

Marcando o início do ciclo junino com uma programação diversa, estrutura ampliada e valorização de grandes nomes da música e artistas locais, o Viva Garanhuns contou, neste ano, com o talento do fotógrafo atalaiense Dony Paixão, que se destacou na cobertura do evento com registros marcantes.

Durante quatro dias, Dony realizou uma série de fotografias que retrataram a grandiosidade do festival, que transformou a cidade de Garanhuns em uma verdadeira vitrine da cultura nordestina. A programação reuniu grandes shows, artistas locais e homenagens ao saudoso Dominguinhos.

Conhecido no meio profissional como Dony Paixão, Donizete Paixão chegou a Atalaia em 2013, ao se casar com a atalaiense Sheyla Braz. Desde então, passou a desenvolver seu trabalho na cidade, inicialmente como produtor audiovisual.

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“Desde então, trouxe a minha arte para esta terra. Já era conhecido em outros lugares, mas o que me conquistou nesse universo foi a fotografia”, destacou.

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Em Maceió, é presença constante na cobertura de grandes eventos, como o tradicional Natal Luz, onde chega a fotografar milhares de pessoas por temporada. Mas, buscando ampliar sua visibilidade, o fotógrafo vem ultrapassando as barreiras de Alagoas e conquistando espaço em outros estados, levando sua arte a novos públicos. 

“Tudo isso me trouxe profissionalismo, experiência e reconhecimento, tanto por parte dos conterrâneos quanto dos visitantes, além da confiança das principais autoridades alagoanas”, afirmou.

Com o crescimento de sua carreira, Dony viu seu trabalho ganhar novas proporções. Em julho de 2025, ele participou pela primeira vez de um dos maiores festivais multiculturais da América Latina, também realizado em Garanhuns, a convite de produtores e artistas.

A experiência rendeu novos contatos, clientes e amizades, consolidando ainda mais sua atuação fora do estado. O reconhecimento foi tanto que ele acabou sendo convidado a retornar à cidade para novos trabalhos.

Durante seu trabalho no Viva Garanhuns, o fotógrafo destacou a receptividade da população e das autoridades locais, como o prefeito Sivaldo Albino e a primeira-dama Livia Braga, que o recebeu de forma calorosa.

A excelente cobertura fotográfica no evento também abriu portas para novas oportunidades. Entre elas, convites para trabalhar no São João de Caruaru e no tradicional Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

Além disso, o fotógrafo também vem se destacando em outras grandes festas do Nordeste, como o carnaval de Pesqueira, onde realizou milhares de registros e conquistou reconhecimento do público e de autoridades locais, como o prefeito Cacique Marcos.

Com novos projetos e parcerias, Dony Paixão segue ampliando sua atuação e consolidando seu nome no cenário da fotografia de grandes eventos. “Parcerias que, além de garantir retorno, me engrandecem como profissional em grandes eventos”, concluiu.

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