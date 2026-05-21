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Mulheres empreendedoras de Maceió recebem Ceci em manhã de capacitação, fortalecimento feminino e incentivo à geração de renda

“Quando a mulher tem oportunidade, capacitação e incentivo, ela transforma a própria vida e a realidade da sua família“, destaca Ceci.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
21/05/2026 às 08h46
Mulheres empreendedoras de Maceió recebem Ceci em manhã de capacitação, fortalecimento feminino e incentivo à geração de renda
Mulheres empreendedoras de Maceió recebem Ceci em manhã de capacitação, fortalecimento feminino e incentivo à geração de renda.

Nesta segunda-feira (18), a pré-candidata a deputada estadual Ceci participou, em Maceió, de uma manhã voltada à capacitação e ao fortalecimento de mulheres empreendedoras da capital alagoana.

O encontro aconteceu em um salão de beleza localizado no bairro da Ponta Verde, através de uma iniciativa promovida pelo líder Jadson, reunindo mulheres em um momento de aprendizado, troca de experiências e incentivo ao empreendedorismo feminino.

Durante a agenda, Ceci conversou com as participantes, ouviu histórias de superação e destacou a importância de investir em ações que fortaleçam a autonomia e a geração de renda para as mulheres.

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“Quando a mulher tem oportunidade, capacitação e incentivo, ela transforma a própria vida e a realidade da sua família. Fortalecer mulheres empreendedoras também é investir em desenvolvimento, dignidade e independência”, destacou.

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A manhã também reforçou a importância de iniciativas que aproximam capacitação profissional, acolhimento e incentivo ao empreendedorismo feminino, especialmente para mulheres que buscam novas oportunidades através do próprio trabalho.

Ceci ainda parabenizou Jadson pela iniciativa e destacou a importância de criar espaços de incentivo, aprendizado e fortalecimento para as mulheres alagoanas.

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