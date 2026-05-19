Avante Educação: CRB entrega 200 kits escolares para estudantes de Atalaia

O Clube de Regatas Brasil esteve, nesta segunda-feira (19/05), no município de Atalaia, para realizar a entrega de 200 kits de material escolar para crianças da Escola Dr. Emílio de Maia. A ação faz parte do projeto Avante Educação, iniciativa social de ingresso solidário do CRB, que promove a arrecadação de materiais escolares em troca de ingressos para as partidas do Galo de Campina como mandante no Estádio Rei Pelé.

“Temos orgulho de estar levando esse projeto, Avante Educação, e a marca do CRB para toda Alagoas, isso é muito importante para o clube. Agradeço a todos pela recepção e pela experiência. A gente está muito feliz, realmente de coração, em trazer o projeto e o CRB. O mais importante aqui é a educação, e sempre fortalecendo a marca do CRB”, destacou o diretor de marketing Lucas Ramires.

“Estou passando para agradecer imensamente o trabalho que foi realizado hoje aqui no Estádio Luizão, com toda a equipe do CRB, que acolheu os nossos alunos da Escola Doutor Emílio de Maia e realizou a entrega de 200 kits escolares. Isso vai favorecer muito a aprendizagem das crianças e ajudar nas atividades diárias delas. Foi uma experiência única e muito gratificante, e as crianças agradecem de coração”, comentou a diretos da Escola Dr. Emílio de Maia, Germana Medeiros.

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A ação social Avante Educação segue durante toda a temporada do Campeonato Brasileiro Série B, nos jogos do CRB no Estádio Rei Pelé. O ingresso solidário garante acesso às partidas do Galo de Campina como mandante mediante a doação de um kit escolar, composto por itens como caderno, lápis, caneta, lápis de cor, régua, tesoura, cola e estojo, respeitando os critérios estabelecidos pelo clube, com limite de um ingresso por CPF e acesso ao setor da Grande Arquibancada.