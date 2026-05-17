Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestãoCeci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão.

A ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, participou nesta sexta-feira (15) da inauguração da pavimentação asfáltica do povoado Ouricuri, em Atalaia, marcando a realização de um sonho aguardado há mais de 30 anos pela população da comunidade.

A obra contempla mais de 30 mil m² de pavimentação, cerca de 4 quilômetros de asfalto, beneficiando diretamente mais de 1.500 famílias com mais mobilidade, segurança, desenvolvimento e qualidade de vida.

A entrega integra o conjunto de investimentos em infraestrutura iniciados ainda durante a gestão de Ceci, período em que Atalaia ultrapassou a marca de mais de 40 quilômetros de pavimentação realizados em diferentes regiões do município.

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Durante a solenidade, Ceci emocionou moradores ao relembrar a relação construída com o povoado e o compromisso assumido ainda enquanto prefeita.

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“Hoje é o dia da realização de um sonho muito antigo. Muita gente dizia: ‘prefeita, falta o asfalto da Ouricuri’. E eu sempre dizia que esse momento iria chegar. A gente já tinha levado escola, posto de saúde e continuou trabalhando para que essa obra também se tornasse realidade. Hoje, depois de mais de 30 anos de espera, a comunidade recebe essa conquista tão importante. É um sentimento de gratidão e felicidade”, destacou.

A ex-prefeita também reforçou o carinho pela comunidade e a ligação construída com os moradores ao longo dos anos. “Eu sempre estarei aqui com cada um de vocês”, afirmou.

O prefeito Nicollas destacou a importância da obra para a população e relembrou que o projeto começou ainda na gestão de Ceci.

“Essa é uma obra que carrega muito significado para todos nós. Ainda como vice-prefeito, acompanhei de perto esse compromisso sendo firmado com o povo do Ouricuri. Hoje, como prefeito, tenho a felicidade de entregar esse sonho realizado e seguir dando continuidade a um trabalho que vem transformando Atalaia de verdade”, afirmou.

A inauguração contou com a presença de moradores, lideranças políticas e comunitárias, além do deputado federal Arthur Lira e de Álvaro Lira, parceiros importantes para a realização da obra e para o avanço da infraestrutura em Atalaia.

Com a entrega da pavimentação, o povoado Ouricuri passa a viver uma nova realidade, encerrando décadas de espera e recebendo mais dignidade, acesso e desenvolvimento para os moradores da região.