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Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Mobilização do Maio Laranja levou conscientização, informação e reforçou a importância da proteção de crianças e adolescentes do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
18/05/2026 às 21h34
Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foto: Assessoria

Nesta segunda-feira, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Atalaia promoveu uma grande mobilização pelas ruas da cidade em defesa da proteção à infância e à adolescência.

A ação faz parte da campanha Maio Laranja e reuniu equipes da Assistência Social, Educação, Saúde, Conselho Tutelar, servidores municipais e a população em um momento de conscientização, informação e fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes.

Com faixas, panfletagem e ações educativas, a mobilização reforçou a importância da denúncia e do enfrentamento a qualquer forma de violência, destacando que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva.

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O prefeito Nicollas destacou o compromisso da gestão municipal com a defesa da infância e o fortalecimento das políticas públicas de proteção.

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“Cuidar das nossas crianças é uma prioridade da nossa gestão. O Maio Laranja é um momento importante de conscientização, mas essa é uma luta que precisa acontecer todos os dias. Precisamos estar atentos aos sinais e fortalecer cada vez mais a rede de proteção em Atalaia”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, também ressaltou a importância da mobilização e do trabalho integrado entre os órgãos de proteção.

“Nosso objetivo é levar informação e conscientização para a população, porque o silêncio não pode prevalecer. Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes e incentivar a denúncia para que cada caso seja acompanhado e acolhido da forma correta”, destacou a secretária.

A Prefeitura de Atalaia segue desenvolvendo ações educativas e fortalecendo políticas públicas voltadas à proteção da infância, reforçando o compromisso de construir uma cidade cada vez mais segura e acolhedora para todos.

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