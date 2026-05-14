Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para construção de um novo prédio do CAPS em Atalaia.

A cidade de Atalaia vai contar com uma nova unidade de saúde com foco em atenção psicossocial. Nesta quinta-feira (14), o prefeito Nicollas assinou a ordem de serviço para a construção do novo CAPS do município.

A obra está sendo viabilizada por meio de investimentos destinados ao município pelo deputado federal Arthur Lira (PP), reforçando seu trabalho em busca de bem-estar e de qualidade de vida do povo atalaiense.

O prefeito Nicollas comemorou mais esse importante avanço para Atalaia. “Um espaço moderno e próprio, que vai garantir mais acolhimento, cuidado e qualidade no atendimento da nossa população. Agradeço ao deputado federal Arthur Lira pela parceria e pelo apoio para tornar essa obra realidade”, destacou.

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Nicollas comentou ainda que mais projetos estão em andamento visando o desenvolvimento do município. “Seguimos trabalhando para fazer Atalaia avançar cada vez mais”.