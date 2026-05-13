Defensoria Pública promove audiência pública sobre mudança do nome do fundador de Atalaia em escola municipal localizada na Rua de Cima

A Defensoria Pública de Alagoas (DPE/AL) realizará, nesta sexta-feira (15), no Fórum da cidade de Atalaia, uma audiência pública para debater a possibilidade de alteração do nome da Escola Municipal Domingos Jorge Velho, localizada no município de Atalaia. A unidade de ensino homenageia o bandeirante paulista, fundador de Atalaia, que historicamente está associado à destruição do Quilombo dos Palmares.

Quem historicamente está associado à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, é outro bandeirante paulista, André Furtado de Mendonça, que recebeu como recompensa 50 mil réis.

A audiência será conduzida pelos defensores públicos Carina Soares e Othoniel Pinheiro, a partir das 9h, no Fórum de Atalaia, e contará com a participação da comunidade escolar, especialistas, historiadores, autoridades locais e da população em geral.

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De acordo com Carina, a iniciativa busca ampliar o diálogo com a sociedade sobre a permanência de homenagens públicas a figuras historicamente vinculadas à violência contra populações negras e tradicionais.

“A audiência pública representa um importante espaço de escuta e construção coletiva. A Defensoria Pública também avalia, caso seja necessário, a adoção de medidas judiciais para a retirada da homenagem”, destacou a defensora.

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A Escola Municipal Domingos Jorge Velho, que atende atualmente mais de 100 estudantes do ensino fundamental, foi inaugurada já com essa denominação em 19 de abril de 1944, por iniciativa do prefeito Dr. Álvaro Calheiros Leite. A data foi escolhida em homenagem ao aniversário do presidente Getúlio Vargas.

Além de ser o fundador do povoamento que deu origem a Atalaia, o nome de Domingos Jorge Velho está também historicamente associado à implantação da fé e da religião naquele povoado, pois, logo após a batalha, o Bispado de Pernambuco lhe autorizou a construção de uma capela, que ele construiu e dedicou a Nossa Senhora das Brotas, trazendo também de Portugal uma imagem da santa que considerava sua protetora. Nossa Senhora das Brotas tornou-se a padroeira de Atalaia.

O debate em torno de assuntos relacionados à história de uma cidade, estado ou país, principalmente com séculos de acontecimentos como os do município de Atalaia, precisa ser conduzido sem viés ideológico. Debater a história com olhar de julgador é prestar um grande desserviço à sociedade.

Reproduzindo aqui a fala da ex-prefeita Ceci, que consta em reportagem do Tribuna Hoje de 11 de abril deste ano: “... a gente precisa olhar para a história com responsabilidade e maturidade. Domingos Jorge Velho é uma figura que faz parte do nosso passado, com tudo o que ele representa, inclusive os pontos que hoje são debatidos e questionados pela sociedade”.

A sociedade atalaiense tem se mostrado madura ao longo do tempo, respeitando sua real história, mesmo com todo o peso que ela carrega, principalmente os relacionados ao seu fundador.

A denominação da escola não é considerada, hoje, uma homenagem, mas sim um respeito à história do lugar, que não se apaga com a retirada de tal denominação. Podemos citar outras duas referências: no hino de Atalaia, quando se canta “Vila Real de Bragança”, há uma referência a uma sugestão feita por Domingos Jorge Velho à Coroa Portuguesa para que o arraial se tornasse vila, o que lhe foi negado; além disso, sua imagem está presente no brasão de Atalaia, criado em 2005.

* Com informações da Defensoria Pública do Estado de Alagoas.