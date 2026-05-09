Fortes chuvas deixam ruas alagadas no bairro Girador, em Atalaia.

Moradores do bairro Girador enfrentaram mais vez, transtornos após as fortes chuvas que atingiram Atalaia e grande parte de Alagoas na noite desta sexta-feira (8) e madrugada deste sábado (9). Ruas e casas do Girador ficaram alagadas, impedindo a passagem de veículos e deixando moradores ilhados na região.

Vídeos registrados por moradores e que circulam nas redes sociais, mostram o grande volume de água acumulado nas vias.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate de pessoas que ficaram ilhadas devido a uma inundação.

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A ocorrência foi registrada por volta de 0h33 e mobilizou uma viatura e oito militares para a ação de busca e salvamento.

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Segundo os bombeiros, as vítimas foram retiradas da área alagada sem intercorrências e, em seguida, ficaram sob os cuidados das equipes municipais.

Desde as primeiras ocorrências, equipes da Prefeitura e da Defesa Civil Municipal estiveram nas ruas realizando o acompanhamento das áreas afetadas, prestando apoio à população e adotando as medidas necessárias para minimizar os impactos causados pelas chuvas.

A Prefeitura de Atalaia segue monitorando de forma contínua os impactos causados pelas fortes chuvas registradas, já com grande equipe da Assistência Social desde as primeiras horas deste sábado, presente nas ruas, dando a devida assistência às famílias afetados.

O trabalho das equipes envolve o monitoramento constante das áreas de risco, orientação aos moradores e atuação preventiva diante das condições climáticas.

Em caso de necessidade ou emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Atalaia pelo número: (82) 99416-3769.

A gestão municipal segue acompanhando a situação em tempo real e reforça o compromisso com a segurança e o apoio à população atalaiense.