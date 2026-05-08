Vereador Neto Acioli parabeniza Nivaldo Albuquerque por posse como deputado federal e reforça apoio à sua reeleição na eleição deste ano.

Durante a sessão ordinária realizada na última terça-feira (5), na Câmara Municipal de Atalaia, o vereador Neto Acioli utilizou a tribuna para parabenizar Nivaldo Albuquerque pela posse como deputado federal por Alagoas. A nomeação ocorre após decisão do ministro Kássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nivaldo assume o cargo para exercer seu terceiro mandato como deputado federal.

Em seu discurso, o parlamentar destacou o alinhamento político com o deputado federal e reafirmou o compromisso em apoiar sua reeleição nas eleições de outubro deste ano.

Segundo Neto Acioli, uma das principais bandeiras defendidas por Nivaldo Albuquerque é o fortalecimento de ações voltadas ao homem do campo, abrangendo pequenos, médios e grandes produtores rurais.

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“O deputado Nivaldo Albuquerque traz como uma de suas pautas a importância de realizar ações voltadas ao homem do campo, seja para o pequeno, o médio ou o grande produtor rural. São pautas que venho sempre lutando para o nosso município, que tem na Copervales a maior indústria e geradora de empregos. E sua matéria-prima vem da agricultura. Com o deputado em Brasília, passamos a contar com um braço forte para pleitear benefícios para o nosso município e para a nossa indústria”, afirmou o vereador.

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Exercendo seu segundo mandato consecutivo na Casa Hilton Agra de Albuquerque, o vereador Neto Acioli vem desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento da agricultura local e ao incentivo à principal atividade industrial da cidade, através do fortalecimento da Copervales.

O vereador também destacou a expectativa de ampliar o acesso a demandas para o município. “Com o deputado Nivaldo Albuquerque em Brasília, não tenho dúvidas de que terei um acesso maior para buscar melhorias que vão beneficiar todo o povo de Atalaia”, completou.