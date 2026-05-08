Vereador Neto Acioli solicita melhorias na infraestrutura do Conjunto Deus é Fiel e do povoado Olhos D’água, em Atalaia

O vereador Neto Acioli (MDB) apresentou, nesta terça-feira (5), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, duas indicações solicitando melhorias na infraestrutura do Conjunto Deus é Fiel e do povoado Olhos D’água. As propostas atendem as reivindicações feitas por moradores das duas localidades.

Na indicação de número 011/2026, o parlamentar pede a execução de aproximadamente 400 metros de asfalto em uma rua do Povoado Olhos D’água. Segundo ele, a medida busca melhorar as condições de tráfego e garantir mais qualidade de vida para os moradores.

Já na indicação 012/2026, o vereador Neto Acioli solicita que a Prefeitura de Atalaia interceda junto ao Governo do Estado de Alagoas para viabilizar o calçamento completo ou asfaltamento das ruas do Conjunto Deus é Fiel.

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As duas indicações foram colocadas em discussão e votação durante a sessão e aprovadas por unanimidade pelos vereadores. Agora, os pedidos seguem para análise do prefeito Nicollas.