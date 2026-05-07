“A minha missão é transformar vidas”, afirma Ceci em entrevista ao Pod Nivea Sales

A ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, participou nesta quarta-feira (6) do Pod Nivea Sales, onde falou sobre política, transformação social e o propósito que tem guiado sua caminhada pública.

Durante a entrevista, Ceci relembrou experiências vividas ao longo da sua atuação política e destacou o impacto que o contato direto com as pessoas tem gerado em sua vida.

“Todo canto que eu chego, as portas estão abertas. Cada história que a gente conhece reforça ainda mais o propósito da nossa caminhada”, afirmou.

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Um dos momentos que mais repercutiram da entrevista foi quando Ceci comentou sobre as críticas recebidas após deixar a Prefeitura de Atalaia. “Você joga pedras em árvores que dão frutos”, destacou.

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Na conversa, ela destacou que a maior resposta ao trabalho realizado está no reconhecimento das pessoas e nas vidas transformadas ao longo dos últimos anos.

“Vidas foram transformadas, pessoas recomeçaram a acreditar na política. Quando eu chego em casa cansada, depois de um dia inteiro de agenda, eu digo: ‘Meu Deus, obrigada por ter mudado uma vida’”, declarou.

Outro tema abordado durante o podcast foi a defesa das mulheres, pauta que marcou sua atuação pública e segue sendo uma das principais bandeiras da sua caminhada.

Durante a entrevista, ela reforçou a importância do apoio entre mulheres e da construção de redes de acolhimento e fortalecimento feminino.

“Quando uma mulher apoia outra mulher, a gente vira luz. A gente consegue alcançar nossos objetivos juntas”, disse.

Encerrando a fala, Ceci deixou uma mensagem sobre propósito e incentivo para outras mulheres. “A minha missão é transformar vidas e fazer com que mais mulheres acreditem que elas podem”, concluiu.