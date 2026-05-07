Independente Atalaia vence o Miguelense e segue firme na briga na primeira fase do Alagoano Sub-17 2026. Foto: Divulgação.

O Independente Atalaia segue em boa fase na disputa do Campeonato Alagoano 2026 categoria Sub-17. Jogando em casa na tarde desta quarta-feira (6), no estádio O Luizão, a equipe atalaiense venceu o Miguelense pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela quarta rodada da competição.

Os gols da vitória foram marcados por Eduardo, que balançou as redes duas vezes, e Ítalo, que também deixou o dele para garantir o triunfo do Independente.

Com o resultado positivo, o time de Atalaia chega aos 9 pontos na tabela de classificação. Até o momento, a campanha é de três vitórias e uma derrota, consolidando a equipe entre os destaques da primeira fase.

Continua após a publicidade

Na próxima rodada, o Independente Atalaia terá pela frente o FC Sporting. O confronto será realizado no estádio O Pereirão, em Teotônio Vilela, com partida marcada pela Federação Alagoana de Futebol (FAF) para a próxima quarta-feira, 13 de maio.