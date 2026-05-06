Copervales adota sistema de limpeza a seco para ampliar retirada de resíduos da cana-de-açúcar

Processo utiliza grelhas e o impacto da própria queda do material para separar impurezas como areia e palha, eliminando o uso de água. Foto: TV Pajuçara.

Reportagem da TV Pajuçara, que foi ao ar nesta última segunda-feira (4), mostrou como funciona na prática a limpeza a seco de resíduos de cana que foi adotado pela Copervales Agroindustrial, indústria localizada no município de Atalaia.

O processo utiliza grelhas e o impacto da própria queda do material para separar impurezas como areia e palha, eliminando o uso de água (que chegava a 1,5 milhão de litros por hora) e transformando os resíduos em adubo orgânico para o campo.

A Copervales foi uma das primeiras em Alagoas a adotar este processo e já está na segunda safra em que vem adotando este método.

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De acordo com o Diretor Operacional da Copervales, Américo Santana, houve uma redução significativa no consumo de água. “Reduzimos o consumo de água em torno de 50%, sendo utilizada ainda no resfriamento dos cozimentos e da evaporação. Mas, quase toda sendo utilizada em circuito fechado, sendo reutilizada. Ela aquece, resfria e volta para ser reutilizada”.

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Confira a reportagem completa: