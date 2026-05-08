Ação no Posto de Saúde Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães

Nesta quinta-feira (7), o Posto de Saúde Santa Inês foi palco de uma ação especial voltada às gestantes do município, dentro da programação do Dia das Mães. A iniciativa promoveu um momento de cuidado, acolhimento e orientação, reforçando a atenção à saúde materno-infantil.

Durante a programação, as participantes acompanharam palestras sobre amamentação, parto e cuidados com o recém-nascido, com orientações importantes para esse período tão significativo. A ação também contou com café da manhã e entrega de presentes, proporcionando um ambiente de acolhimento e valorização das futuras mães.

O prefeito Nicollas destacou a importância de iniciativas voltadas ao cuidado com as gestantes. “Cuidar das mães desde a gestação é garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Esse momento foi preparado com muito carinho, para acolher, orientar e mostrar que essas mulheres não estão sozinhas”, afirmou.

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A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, reforçou o compromisso da gestão com a saúde materno-infantil. “Esse acompanhamento é fundamental para que as gestantes tenham uma gravidez mais segura e tranquila. Nosso trabalho é oferecer informação, apoio e um cuidado contínuo desde o pré-natal até o nascimento do bebê”, destacou.

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A ação fortalece o vínculo com as gestantes atendidas na unidade e integra o conjunto de iniciativas do município voltadas à promoção da saúde, prevenção e qualidade de vida das famílias atalaienses.