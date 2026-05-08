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Ação no Posto de Saúde Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães

Iniciativa promoveu informação e acolhimento, incentivando uma gestação mais segura e consciente.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
08/05/2026 às 11h10 Atualizada em 08/05/2026 às 11h30
Ação no Posto de Saúde Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães
Ação no Posto Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães.

Nesta quinta-feira (7), o Posto de Saúde Santa Inês foi palco de uma ação especial voltada às gestantes do município, dentro da programação do Dia das Mães. A iniciativa promoveu um momento de cuidado, acolhimento e orientação, reforçando a atenção à saúde materno-infantil.

Durante a programação, as participantes acompanharam palestras sobre amamentação, parto e cuidados com o recém-nascido, com orientações importantes para esse período tão significativo. A ação também contou com café da manhã e entrega de presentes, proporcionando um ambiente de acolhimento e valorização das futuras mães.

O prefeito Nicollas destacou a importância de iniciativas voltadas ao cuidado com as gestantes. “Cuidar das mães desde a gestação é garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Esse momento foi preparado com muito carinho, para acolher, orientar e mostrar que essas mulheres não estão sozinhas”, afirmou.

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A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, reforçou o compromisso da gestão com a saúde materno-infantil. “Esse acompanhamento é fundamental para que as gestantes tenham uma gravidez mais segura e tranquila. Nosso trabalho é oferecer informação, apoio e um cuidado contínuo desde o pré-natal até o nascimento do bebê”, destacou.

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A ação fortalece o vínculo com as gestantes atendidas na unidade e integra o conjunto de iniciativas do município voltadas à promoção da saúde, prevenção e qualidade de vida das famílias atalaienses.

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