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Grupo de idosas do CRAS vive manhã especial em continuidade à Semana das Mães

Programação especial levou alegria, acolhimento e momentos de convivência para o grupo de idosas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
08/05/2026 às 10h52 Atualizada em 12/05/2026 às 17h25
Grupo de idosas do CRAS vive manhã especial em continuidade à Semana das Mães
Grupo de idosas do CRAS vive manhã especial em continuidade à Semana das Mães.

Dando continuidade à programação da Semana das Mães da Assistência Social, o grupo de idosas do CRAS viveu, nesta quinta-feira (7), uma manhã especial marcada por carinho, integração e muita alegria.

A ação reuniu participantes em um momento de celebração preparado com afeto, valorizando histórias de vida, experiências e o papel fundamental dessas mulheres na construção das famílias e da comunidade.

A programação contou com homenagens, momentos de descontração, sorrisos compartilhados e um animado bingo, que trouxe ainda mais leveza e diversão para o encontro.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de promover ações que valorizem e reconheçam as mulheres em todas as fases da vida. “Esse é um momento de carinho e respeito com mulheres que têm histórias de vida inspiradoras. Valorizar essas trajetórias é reconhecer a importância que cada uma delas tem para as nossas famílias e para a nossa cidade”, afirmou.

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A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o compromisso com o acolhimento e o fortalecimento dos vínculos. “Preparamos essa ação com muito cuidado para proporcionar um momento especial para essas mulheres. Nosso objetivo é fortalecer os vínculos, promover o bem-estar e mostrar o quanto elas são importantes para todos nós”, destacou.

A iniciativa integra o conjunto de ações da Assistência Social voltadas ao cuidado, à valorização e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, especialmente neste período dedicado às mães.

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