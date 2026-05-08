Prefeitura de Atalaia dá continuidade à entrega de kits escolares e contempla alunos da EJA.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando com a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Na terça-feira (5), a ação teve continuidade com a distribuição dos materiais para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), reforçando o compromisso da gestão com a educação em todas as fases da vida.

A iniciativa reconhece e valoriza aqueles que decidiram retomar os estudos e construir novas oportunidades por meio da educação, garantindo suporte para o desenvolvimento das atividades em sala de aula.

O prefeito Nicollas acompanhou de perto a entrega e destacou a importância do investimento na educação e no fortalecimento dos estudantes da EJA. “Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Iniciamos essa entrega na segunda-feira, começando pelos anos iniciais e creches, e hoje chegamos até vocês, da EJA, que são pessoas muito importantes para a nossa educação. Cada um de vocês está investindo no próprio futuro, e esse kit vem para contribuir com essa caminhada, ajudando no aprendizado e também dando suporte aos professores”, afirmou.

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O gestor também ressaltou os avanços realizados na área educacional. “A gente vem fazendo um investimento muito grande na educação. Sempre foi uma prioridade, e seguimos melhorando as escolas, valorizando os profissionais e garantindo melhores condições de ensino. A entrega dos kits faz parte desse trabalho contínuo, que a cada ano vem sendo ampliado e aprimorado”, completou.

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A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, destacou a importância de garantir o acesso aos materiais para todos os públicos da rede. “Nosso compromisso é assegurar que nenhum aluno fique sem as condições necessárias para aprender. A EJA representa histórias de superação e vontade de recomeçar, e é fundamental que esses estudantes tenham o suporte necessário para seguir firmes na educação”, ressaltou.

A entrega dos kits escolares integra o cronograma organizado pela Secretaria Municipal de Educação e seguirá ao longo da semana, contemplando outras unidades da rede.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Atalaia com uma educação mais inclusiva, acessível e transformadora, valorizando cada aluno e incentivando a permanência e o desenvolvimento escolar no município.