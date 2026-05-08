19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Prefeitura de Atalaia dá continuidade à entrega de kits escolares e contempla alunos da EJA

Iniciativa amplia o acesso aos materiais escolares e reconhece o esforço de quem busca novas oportunidades por meio da educação.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
08/05/2026 às 19h53 Atualizada em 13/05/2026 às 07h45
Prefeitura de Atalaia dá continuidade à entrega de kits escolares e contempla alunos da EJA
Prefeitura de Atalaia dá continuidade à entrega de kits escolares e contempla alunos da EJA.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando com a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Na terça-feira (5), a ação teve continuidade com a distribuição dos materiais para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), reforçando o compromisso da gestão com a educação em todas as fases da vida.

A iniciativa reconhece e valoriza aqueles que decidiram retomar os estudos e construir novas oportunidades por meio da educação, garantindo suporte para o desenvolvimento das atividades em sala de aula.

O prefeito Nicollas acompanhou de perto a entrega e destacou a importância do investimento na educação e no fortalecimento dos estudantes da EJA. “Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Iniciamos essa entrega na segunda-feira, começando pelos anos iniciais e creches, e hoje chegamos até vocês, da EJA, que são pessoas muito importantes para a nossa educação. Cada um de vocês está investindo no próprio futuro, e esse kit vem para contribuir com essa caminhada, ajudando no aprendizado e também dando suporte aos professores”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

O gestor também ressaltou os avanços realizados na área educacional. “A gente vem fazendo um investimento muito grande na educação. Sempre foi uma prioridade, e seguimos melhorando as escolas, valorizando os profissionais e garantindo melhores condições de ensino. A entrega dos kits faz parte desse trabalho contínuo, que a cada ano vem sendo ampliado e aprimorado”, completou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, destacou a importância de garantir o acesso aos materiais para todos os públicos da rede. “Nosso compromisso é assegurar que nenhum aluno fique sem as condições necessárias para aprender. A EJA representa histórias de superação e vontade de recomeçar, e é fundamental que esses estudantes tenham o suporte necessário para seguir firmes na educação”, ressaltou.

A entrega dos kits escolares integra o cronograma organizado pela Secretaria Municipal de Educação e seguirá ao longo da semana, contemplando outras unidades da rede.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Atalaia com uma educação mais inclusiva, acessível e transformadora, valorizando cada aluno e incentivando a permanência e o desenvolvimento escolar no município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia.
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia

O cursinho é o primeiro de Alagoas em área de assentamento voltado à preparação de estudantes camponeses e camponesas para o ENEM.

 Artigo de Opinião: Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas.
Artigo de Opinião Há 2 semanas

Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima

O atalaiense Hugo Lima é Licenciado e Mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

 Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipalPrefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal. Foto: Assessoria
Educação Há 2 semanas

Prefeito Nicollas acompanha a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal

“Esta entrega representa mais cuidado com nossas crianças e mais tranquilidade para as famílias”, destaca o prefeito.

 Atalaia inicia nesta segunda-feira (4) cronograma de entrega de kits e fardamento. Foto: Assessoria
Educação Há 2 semanas

Educação em ação: Atalaia inicia nesta segunda-feira (4) cronograma de entrega de kits e fardamento

Distribuição organizada por unidades escolares garante mais estrutura, apoio às famílias e melhores condições de aprendizagem para os alunos da rede municipal.

 Escola Estadual Floriano Peixoto realiza ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo.
Inclusão Escolar Há 3 semanas

Escola Estadual Floriano Peixoto realiza ação em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo

Encontro contou com a presença de pais e estudantes do Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
João Severo
Professor Lesso
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Vereador Rudinho
Verreadora Mércia da Saúde
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias