Após solicitação do vereador Neto Acioli, Copervales envia carro pipa para limpeza das ruas e casas que foram alagadas no bairro Girador

Após solicitação do vereador Neto Acioli, Copervales envia carro pipa para limpeza das ruas que foram alagadas no bairro Girador

Atuação conjunta tem levado apoio emergencial a moradores atingidos pelas fortes chuvas em Atalaia. Após solicitação do vereador Neto Acioli, a empresa Copervales Agroindustrial enviou carro-pipa e equipes de apoio para realizar a completa limpeza de ruas e residências afetadas por alagamentos no bairro Girador.

O problema foi registrado após as fortes chuvas que atingiram o município na noite da sexta-feira (8) e se estenderam pela madrugada do sábado (9), provocando novos transtornos para moradores daquela localidade.

Segundo o vereador, a mobilização buscou amenizar os impactos causados pelo alagamento. As equipes estão atuando diretamente nas ruas alagadas, realizando a limpeza das casas atingidas e ajudando famílias que, mais uma vez, enfrentaram prejuízos com a água invadindo suas residências.

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“É triste, mais uma vez, vermos essa situação enfrentada pelos moradores do Girador e do Buraco do Jacaré, que todos os anos passam por isso”, lamentou Neto Acioli.

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Além do envio do carro-pipa, o parlamentar também articulou, em parceria com a indústria, a disponibilização de um motor para auxiliar no escoamento da água no conjunto Parque do Futuro I. O equipamento rapidamente foi deslocado e colocado em funcionamento, com acompanhamento de uma equipe técnica.

De acordo com o vereador, o sistema de captação de águas pluviais da região havia transbordado, aumentando o risco de novas residências serem atingidas. “Esse apoio foi fundamental para evitar que a água invadisse ainda mais casas”, destacou.

O vereador Neto Acioli agradeceu à Copervales pela parceria de sempre e reforçou o compromisso com a população atalaiense, além de se solidarizar com as famílias afetadas pelos alagamentos no município.