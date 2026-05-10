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Chuva em Atalaia ultrapassa 160 milímetros nas últimas 48 horas

Foram cerca de 80 mm de chuva registrados em menos de 12 horas, provocando um rápido avanço da água pelas ruas e residências do bairro Girador.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Defesa Civil de Alagoas
10/05/2026 às 23h44
Chuva em Atalaia ultrapassa 160 milímetros nas últimas 48 horas
Chuva em Atalaia ultrapassa 160 milímetros nas últimas 48 horas.

O Governo de Alagoas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, divulgou dados sobre o cenário hidrológico no Estado, que mostram que nas últimas 48 horas em Atalaia, o acumulado de chuvas foi de 164,4 milímetros.

O volume extremo de chuva atingiu níveis elevados, correspondendo a 58,71% da média mensal prevista para Atalaia, que é de 280 mm. O monitoramento é realizado pelo Governo de Alagoas, por meio da Defesa Civil Estadual e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Nas últimas 48 horas, várias cidades registraram volumes extremos de chuva. Os maiores acumulados foram:

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Atalaia — 164,4 mm
São Luís do Quitunde — 145,78 mm
Maceió (Bairro Benedito Bentes) — 140,8 mm
Matriz de Camaragibe — 103,2 mm
Barra de Santo Antônio — 99,8 mm

 

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Segundo a Defesa Civil, foram cerca de 80 mm de chuva registrados em menos de 12 horas, provocando um rápido avanço da água pelas ruas e residências do bairro Girador, na noite de sexta-feira (8) e madrugada de sábado (9).

 

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O alagamento no bairro Girador, que resultou em dezenas de famílias desalojadas, foi causado pelo entupimento das galerias de escoamento do Riacho Burarema, obstruídas por capim arrastado de uma propriedade privada, que bloqueou a passagem da água em direção ao Rio Paraíba do Meio.

Apesar do temporal e do aumento da vazão, a Defesa Civil de Alagoas informa que o nível do Rio Paraíba permanece abaixo da cota de atenção, sem risco imediato de transbordamento. Os níveis permanecem estáveis em Atalaia, Quebrangulo e Viçosa. Mas, continua sendo monitorado de forma constante.

A Prefeitura segue com ações de limpeza e desobstrução das galerias pluviais para evitar novos alagamentos. O Governo Municipal pede ainda a colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo em ruas, canais e galerias, já que isso pode agravar alagamentos em períodos de chuva. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (82) 99416-3769.

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