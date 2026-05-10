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Prefeitura de Atalaia mantém equipes mobilizadas e intensifica apoio às famílias afetadas pelas chuvas

Equipes seguem mobilizadas prestando apoio, realizando monitoramento e ações emergenciais nas áreas afetadas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
10/05/2026 às 08h58
Prefeitura de Atalaia mantém equipes mobilizadas e intensifica apoio às famílias afetadas pelas chuvas
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Atalaia segue mobilizada no monitoramento e enfrentamento dos impactos causados pelas fortes chuvas registradas ao longo desta sexta-feira (8), durante toda a madrugada e no decorrer deste sábado (9) no município.

Desde as primeiras ocorrências, equipes da Defesa Civil Municipal e das secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde e Infraestrutura estão nas ruas realizando o levantamento das áreas afetadas, prestando apoio às famílias e adotando medidas emergenciais para minimizar os transtornos causados pelas chuvas.

De acordo com o levantamento atualizado realizado pelas equipes municipais, Atalaia contabiliza, até o momento, 112 famílias atingidas, totalizando 284 pessoas afetadas pelas chuvas. O município também registra, até o momento, 4 famílias desalojadas, totalizando 9 pessoas desalojadas. Não há registro de famílias desabrigadas acolhidas em escolas municipais.

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Além do acompanhamento social e monitoramento das áreas afetadas, a Prefeitura segue oferecendo suporte às famílias atingidas, com distribuição de alimentação, apoio das equipes de saúde e utilização de carros-pipa para auxiliar na limpeza das residências e das ruas.

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O prefeito Nicollas destacou que toda a estrutura da gestão municipal permanece mobilizada para atender a população e acompanhar a situação de perto. “Estamos acompanhando tudo em tempo real, com nossas equipes nas ruas desde as primeiras horas. A Defesa Civil, a Assistência Social, a Saúde, a Educação e toda a estrutura da Prefeitura seguem mobilizadas para prestar apoio às famílias afetadas e minimizar os impactos causados pelas chuvas. Nosso compromisso é seguir presente, dando suporte e assistência a quem mais precisa neste momento”, afirmou o prefeito.

A administração municipal também informou que o nível do Rio Paraíba permanece abaixo da cota de atenção e segue sendo monitorado permanentemente pelas equipes técnicas.

De acordo com a previsão meteorológica, ainda há possibilidade de continuidade das chuvas nas próximas horas, mantendo o município em estado de atenção.

A Prefeitura reforça o pedido para que a população evite áreas alagadas, redobre os cuidados e também contribua evitando o descarte irregular de lixo em ruas, canais e galerias, ajudando a prevenir obstruções e novos alagamentos.

Em caso de necessidade ou emergência, a Defesa Civil de Atalaia pode ser acionada pelo número: (82) 99416-3769.

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