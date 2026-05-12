Ceci se manifesta após Brasil registrar início de ano mais letal para mulheres

O Brasil registrou o início de ano mais letal para mulheres dos últimos anos. Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) apontam que o país contabilizou 399 feminicídios apenas nos três primeiros meses de 2026, o equivalente a uma mulher assassinada a cada 5 horas e 25 minutos.
Diante dos números alarmantes, a ex-prefeita de Atalaia e defensora da causa feminina, Ceci, se manifestou nas redes sociais e reforçou a necessidade de ampliar políticas públicas de proteção às mulheres.
“Essas mortes começam muito antes do crime. Começam no medo, nas ameaças, na violência psicológica e nos sinais que muitas vezes são ignorados”, destacou.
Ao longo da sua trajetória pública, Ceci tem levantado pautas ligadas à defesa das mulheres, combate à violência doméstica e fortalecimento da rede de acolhimento feminino. Para ela, os números refletem uma realidade que não pode mais ser tratada com normalidade.
“Não podemos normalizar esses números. Cada vida perdida representa uma mulher que poderia ter sido protegida”, afirmou.
Ceci também defendeu o fortalecimento das políticas de prevenção e proteção às vítimas “Precisamos fortalecer a rede de proteção, ampliar o acolhimento, garantir resposta rápida às denúncias e fazer com que a lei funcione de verdade. Nenhuma mulher pode enfrentar o medo sozinha”, declarou.
A fala repercutiu entre seguidores e mulheres que acompanham o trabalho desenvolvido por Ceci, principalmente pelas ações voltadas à proteção feminina realizadas durante sua gestão em Atalaia.
A discussão sobre o aumento da violência contra a mulher volta a acender o alerta sobre a importância de políticas públicas efetivas, acolhimento e combate à impunidade em todo o país.