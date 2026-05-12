Ceci se manifesta após Brasil registrar início de ano mais letal para mulheres

O Brasil registrou o início de ano mais letal para mulheres dos últimos anos. Dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) apontam que o país contabilizou 399 feminicídios apenas nos três primeiros meses de 2026, o equivalente a uma mulher assassinada a cada 5 horas e 25 minutos.

Diante dos números alarmantes, a ex-prefeita de Atalaia e defensora da causa feminina, Ceci, se manifestou nas redes sociais e reforçou a necessidade de ampliar políticas públicas de proteção às mulheres.

“Essas mortes começam muito antes do crime. Começam no medo, nas ameaças, na violência psicológica e nos sinais que muitas vezes são ignorados”, destacou.

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Ao longo da sua trajetória pública, Ceci tem levantado pautas ligadas à defesa das mulheres, combate à violência doméstica e fortalecimento da rede de acolhimento feminino. Para ela, os números refletem uma realidade que não pode mais ser tratada com normalidade.

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“Não podemos normalizar esses números. Cada vida perdida representa uma mulher que poderia ter sido protegida”, afirmou.

Ceci também defendeu o fortalecimento das políticas de prevenção e proteção às vítimas “Precisamos fortalecer a rede de proteção, ampliar o acolhimento, garantir resposta rápida às denúncias e fazer com que a lei funcione de verdade. Nenhuma mulher pode enfrentar o medo sozinha”, declarou.

A fala repercutiu entre seguidores e mulheres que acompanham o trabalho desenvolvido por Ceci, principalmente pelas ações voltadas à proteção feminina realizadas durante sua gestão em Atalaia.

A discussão sobre o aumento da violência contra a mulher volta a acender o alerta sobre a importância de políticas públicas efetivas, acolhimento e combate à impunidade em todo o país.