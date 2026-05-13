Vereador Jaminho Brasil solicita revitalização da Praça do Mapa e pede realocação da biblioteca.

O vereador Jaminho Brasil (PP) apresentou, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia realizada na última terça-feira (12), a indicação nº 003/2026, solicitando ao Poder Executivo a revitalização completa da Praça do Mapa, um importante espaço público da cidade.

Além da reestruturação da praça, o parlamentar também propôs que o Governo Municipal realize estudos para a retirada da Biblioteca SESI, atualmente localizada no centro do espaço, com a finalidade de transferi-la para outra localidade mais adequada.

De acordo com o vereador, a iniciativa busca ampliar as áreas de convivência para a população. “Os moradores necessitam de mais espaços para convivência, para as crianças brincarem. As praças são locais onde as pessoas podem se interagir e criar vínculos, gerando assim, mais qualidade de vida”, destacou Jaminho Brasil.

Continua após a publicidade

A proposta foi colocada em discussão e votação durante a sessão, sendo aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes.

Continua após a publicidade

Agora, a indicação segue para análise do prefeito Nicollas e do secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, que deverão avaliar a viabilidade das medidas sugeridas.