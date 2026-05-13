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Povoado Ouricuri recebe maior obra de pavimentação da história nesta sexta-feira (15)

Inauguração marca a entrega de mais de 30 mil m² de asfalto e beneficia diretamente mais de 1.500 famílias.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
13/05/2026 às 17h35 Atualizada em 15/05/2026 às 20h19
Povoado Ouricuri recebe maior obra de pavimentação da história nesta sexta-feira (15)
Povoado Ouricuri recebe maior obra de pavimentação da história nesta sexta-feira (15).

A Prefeitura de Atalaia realiza, nesta sexta-feira (15), às 11h, a inauguração das obras de pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri, uma das maiores intervenções de infraestrutura já realizadas na localidade.

A solenidade acontecerá na Praça Padre Cícero, no próprio povoado. Ao todo, serão mais de 30 mil m² de pavimentação asfáltica, contemplando praticamente todas as ruas do povoado e beneficiando diretamente mais de 1.500 famílias.

A obra representa um importante avanço para a mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida da população, atendendo a uma demanda aguardada há anos pelos moradores do Ouricuri.

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O prefeito Nicollas destacou a importância da obra para a comunidade e reafirmou o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.

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“Essa é uma obra histórica para o Ouricuri. Estamos levando mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida para as famílias da comunidade. É uma conquista construída com muito trabalho, parceria e compromisso com o povo de Atalaia”, afirmou.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em infraestrutura e ações que promovam melhorias reais na vida da população, garantindo mais desenvolvimento para a cidade e seus povoados.

 

 
 
 
 
 
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