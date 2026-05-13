Vereador Rudinho solicita melhorias para o Mirante Atalaia

Os vereadores da Câmara Municipal de Atalaia aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira (18), durante sessão ordinária, a Indicação nº 001/2026, de autoria do vereador Rudinho Rodrigues (MDB), que solicita melhorias para o bairro Mirante Atalaia.

Na proposta, o parlamentar pede a realização de uma limpeza completa das ruas da localidade, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e garantir mais qualidade de vida para os moradores.

Além disso, o vereador também solicitou a construção de um ponto de ônibus na esquina da Escola Municipal Antônio Vieira da Costa, visando oferecer mais segurança e comodidade aos alunos que utilizam o transporte escolar.

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Com a aprovação em plenário, a indicação segue agora para análise do prefeito Nicollas e do secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Oliveira.