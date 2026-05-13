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Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17

Resultado deixa o time entre as melhores campanhas da primeira fase.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
13/05/2026 às 19h42 Atualizada em 15/05/2026 às 15h13
Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17
Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17.

O Independente Atalaia (IAFC) segue fazendo uma grande campanha na primeira fase do Campeonato Alagoano Sub-17 de 2026. Na tarde desta quarta-feira (13), a equipe foi até o município de Teotônio Vilela para enfrentar o Sporting FC, um dos últimos colocados da competição.

A partida, válida pela quinta rodada, terminou com vitória dos atalaienses por 2 a 0. O grande destaque do jogo foi o atacante Ítalo, autor dos dois gols que garantiram mais três pontos para o Independente.

Com o resultado, o IAFC chega aos 12 pontos, somando quatro vitórias e apenas uma derrota na competição. A campanha garante a equipe entre os 16 melhores colocados, que avançam para a próxima fase da competição.

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Agora, o objetivo do time é terminar entre os oito primeiros colocados, o que garante o direito de disputar as oitavas de final em casa.

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Pela sexta e última rodada da primeira fase, o Independente Atalaia volta a campo diante da sua torcida. A equipe enfrenta o Portocalvense no Estádio O Luizão, em Atalaia, no próximo sábado (16), às 15h.

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