Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias.

A Prefeitura de Atalaia inaugurou, nesta sexta-feira (15), as obras de pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri, beneficiando diretamente mais de 1.500 famílias da localidade. Ao todo, são mais de 30 mil metros quadrados de asfalto, contemplando praticamente todas as ruas do povoado.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Nicollas, da ex-prefeita Ceci, do deputado federal Arthur Lira, além de seu filho, Alvaro Lira, vereadores, secretários municipais e moradores da região.

Durante o evento, o prefeito destacou a relevância da obra, considerada uma das maiores intervenções de infraestrutura já realizadas no povoado, e ressaltou a continuidade do trabalho iniciado pela ex-prefeita Ceci.

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“Uma obra sonhada há muitos anos e que agora se transforma em realidade na vida do nosso povo. A pavimentação asfáltica do povoado representa mais dignidade, mobilidade, desenvolvimento e qualidade de vida para mais de 1.500 famílias. Tenho orgulho de fazer parte dessa história desde o início, ainda como vice-prefeito, ao lado da ex-prefeita Ceci, que assinou a ordem de serviço e deu início a esse grande sonho”, afirmou.

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O gestor também agradeceu ao deputado Arthur Lira pelo apoio na viabilização da obra, por meio da Codevasf.

“Meu agradecimento ao deputado federal e futuro senador Arthur Lira e ao amigo, futuro deputado federal, Alvaro Lira, parceiros importantes para que obras como essa continuem chegando ao nosso município”, disse.

Nicollas reforçou ainda o compromisso de dar continuidade às ações estruturantes no município. “O trabalho segue, e Atalaia continua avançando”, concluiu.