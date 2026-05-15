Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, segue fortalecendo as ações de apoio ao homem do campo com o serviço de aração de terra nas comunidades rurais do município. Nesta quarta-feira (13), os trabalhos chegaram ao assentamento São Macário, beneficiando agricultores da região e garantindo mais suporte para o período de plantio.

A iniciativa busca oferecer melhores condições para o preparo do solo, incentivando a agricultura familiar, fortalecendo a produção rural e contribuindo para uma colheita mais produtiva nas comunidades.

Durante visita ao assentamento, o prefeito Nicollas destacou o compromisso da gestão municipal com os trabalhadores rurais.

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“Nosso compromisso é seguir apoiando quem vive da terra e movimenta a agricultura do nosso município. A aração é um suporte importante para garantir um plantio de qualidade e fortalecer a produção rural em Atalaia. Seguiremos presentes nas comunidades, ouvindo os agricultores e trabalhando para levar mais desenvolvimento ao campo”, afirmou.

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O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Eliwelton Balbino, também reforçou a importância da ação para os produtores rurais.

“A aração de terra é uma ação fundamental para ajudar os agricultores no preparo do solo e garantir melhores condições de produção. A gestão municipal tem tratado a agricultura com atenção e compromisso, levando assistência e incentivo para quem trabalha diariamente no campo”, destacou.

Moradora do assentamento São Macário, a agricultora Quitéria agradeceu pelo serviço realizado na comunidade e falou sobre a expectativa para o plantio deste ano. “Estou agradecendo à Prefeitura de Atalaia por mandar o trator para cortar a nossa terra. Agora vamos poder plantar feijão, macaxeira, batata e inhame. Isso ajuda muito a gente”, disse.

A Prefeitura de Atalaia segue executando o cronograma de aração em diversas localidades da zona rural, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento das comunidades rurais.