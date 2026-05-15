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Vereador Neto Acioli acompanha posse de Nivaldo Albuquerque como deputado federal por Alagoas

Parlamentar destacou importância da representação em Brasília e já articula demandas para o município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
15/05/2026 às 14h47 Atualizada em 17/05/2026 às 09h36
Vereador Neto Acioli acompanha posse de Nivaldo Albuquerque como deputado federal por Alagoas
Vereador de Atalaia acompanha posse de Nivaldo Albuquerque como deputado federal por Alagoas.

O vereador de Atalaia, Neto Acioli (MDB), participou nesta sexta-feira (15) da sessão solene de posse de Nivaldo Albuquerque no cargo de deputado federal. A cerimônia foi realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) e conduzida pelo desembargador Klever Rego Loureiro.

O vereador esteve acompanhado do ex-deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Davi Davino Filho e do vereador por Penedo, Marcelo Pereira.

Correlegionário e apoiador da reeleição de Nivaldo, Neto Acioli ressaltou a importância de o estado e, especialmente, o município de Atalaia, passarem a contar com a atuação do parlamentar em Brasília.

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Segundo o vereador, uma das principais pautas defendidas por Nivaldo Albuquerque é o fortalecimento do setor agrícola, abrangendo pequenos, médios e grandes produtores rurais.

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“O deputado Nivaldo Albuquerque traz como uma de suas pautas a importância de realizar ações voltadas ao homem do campo. São pautas que venho sempre lutando para o nosso município, que tem na Copervales a maior indústria e geradora de empregos. Com o deputado em Brasília, passamos a contar com um braço forte para pleitear benefícios para o nosso município e para a nossa indústria”, afirmou Neto Acioli.

Entre as primeiras demandas que devem ser apresentadas ao gabinete do deputado, está um projeto que será elaborado pela Prefeitura de Atalaia com o objetivo de evitar alagamentos no município. A proposta busca solucionar problemas causados pelo entupimento das galerias de escoamento do Riacho Burarema, que acabam impedindo a passagem da água até o rio.

Nivaldo Albuquerque assume o mandato após decisão do ministro Kassio Nunes Marques, que confirmou entendimento da Justiça Eleitoral pela anulação dos votos do candidato João Catunda nas eleições de 2022. A medida resultou na retotalização dos votos e na alteração da composição da bancada federal de Alagoas.

Durante a solenidade, o novo deputado federal afirmou que retorna ao cargo com o mesmo entusiasmo do início de sua trajetória política.

“Minha expectativa vai ser de corresponder com a população que acreditou em mim. O meu trabalho será o mesmo de como eu comecei em 2014. Vou continuar trabalhando, defendendo os municípios de Alagoas e as pautas prioritárias para o Brasil”, declarou.

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