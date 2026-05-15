Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome do fundador de Atalaia de escola municipal

Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome de fundador de Atalaia de escola municipal.

O vereador Rudinho Rodrigues (MDB) se posicionou contrário à retirada do nome de Domingos Jorge Velho, o fundador de Atalaia, de uma escola da rede municipal localizada na Rua de Cima. Seu posicionamento aconteceu durante audiência pública realizada na manhã desta sexta-feira (15), no Fórum do município.

A audiência foi conduzida pelos defensores públicos Carina Soares e Othoniel Pinheiro e teve como objetivo debater a possível mudança no nome da unidade de ensino.

Durante sua fala, o vereador destacou que não é possível dissociar a história de Domingos Jorge Velho da história do município de Atalaia.

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“Foi essa história que nós aprendemos desde cedo, que foi ensinada pelas escolas do nosso município. Os estudantes, os ex-estudantes, os moradores da Rua de Cima querem é a preservação da nossa história”, afirmou.

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Rudinho também reconheceu a importância dos debates promovidos por movimentos sociais, mas criticou a origem da proposta de mudança.

“Essa é uma iniciativa criada por pessoas que não são do nosso município e que não conhecem a nossa história”, completou.

A Escola Municipal Domingos Jorge Velho foi inaugurada com essa denominação em 19 de abril de 1944, por iniciativa do então prefeito de Atalaia, Dr. Álvaro Calheiros Leite.

O posicionamento do vereador parece estar alinhado ao da maioria da população atalaiense. O debate sobre a possível alteração do nome segue em discussão.