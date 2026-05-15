Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome do fundador de Atalaia de escola municipal

O vereador Rudinho Rodrigues (MDB) se posicionou contrário à retirada do nome de Domingos Jorge Velho, o fundador de Atalaia, de uma escola da rede municipal localizada na Rua de Cima. Seu posicionamento aconteceu durante audiência pública realizada na manhã desta sexta-feira (15), no Fórum do município.
A audiência foi conduzida pelos defensores públicos Carina Soares e Othoniel Pinheiro e teve como objetivo debater a possível mudança no nome da unidade de ensino.
Durante sua fala, o vereador destacou que não é possível dissociar a história de Domingos Jorge Velho da história do município de Atalaia.
“Foi essa história que nós aprendemos desde cedo, que foi ensinada pelas escolas do nosso município. Os estudantes, os ex-estudantes, os moradores da Rua de Cima querem é a preservação da nossa história”, afirmou.
Rudinho também reconheceu a importância dos debates promovidos por movimentos sociais, mas criticou a origem da proposta de mudança.
“Essa é uma iniciativa criada por pessoas que não são do nosso município e que não conhecem a nossa história”, completou.
A Escola Municipal Domingos Jorge Velho foi inaugurada com essa denominação em 19 de abril de 1944, por iniciativa do então prefeito de Atalaia, Dr. Álvaro Calheiros Leite.
O posicionamento do vereador parece estar alinhado ao da maioria da população atalaiense. O debate sobre a possível alteração do nome segue em discussão.